عضو الكنيست عوفر كسيف للجزيرة مباشر: قرار إبعادي متوقع ولن أصمت عن فضح الانتهاكات في غزة (فيديو)

أكد عضو الكنيست الإسرائيلي عوفر كسيف أن قرار إبعاده عن حضور جلسات الكنيست كان متوقعًا، مشددًا على أنه لن يتوقف عن فضح الانتهاكات.

وفي تصريحات خاصة لبرنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، الاثنين، وصف كسيف الحكومة الإسرائيلية بأنها “فاشية”، مضيفًا أن “هناك بلطجية فيها يدعمون إبادة الشعب الفلسطيني”.

وأوضح كسيف: “لم أتفاجأ بهذه العقوبة، فقد توقعتها نظرًا لما يجري في المجتمع الإسرائيلي عمومًا والكنيست خصوصًا. إنه اضطهاد سياسي لكل من يرفع صوته ضد الأعمال الوحشية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة”.

وأضاف: “هذا التزامي وواجبي تجاه ناخبينا والقيم التي نمثلها. لقد رفعنا أصواتنا ضد الإبادة الجماعية في غزة، ورغم محاولاتهم إسكاتنا، فإننا سنستمر في الجهر بالحقيقة”.

وتابع كسيف: “كسياسي، وجهت خطابي للحكومة الإسرائيلية فقط. اتهمتها بارتكاب جرائم حرب، فهي حكومة فاشية وعنصرية بامتياز. هناك عناصر فيها، مثل نتنياهو وسموتريتش وبن غفير وغيرهم، يدعمون تفوق العرق اليهودي. لقد زعموا أنه لا يوجد أبرياء في غزة، وطالبوا بمحو القطاع من الوجود، بل إن أحدهم دعا لضرب غزة بالسلاح النووي”.

بعد إبعاده عن الكنيست.. النائب عوفر كسيف للجزيرة مباشر: لن أصمت عن فضح انتهاكات الإبادة الجماعية pic.twitter.com/tJD2FmRchi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 11, 2024

العقوبة على كسيف

وكانت لجنة الأخلاقيات في الكنيست الإسرائيلي قررت إبعاد النائب اليساري عوفر كسيف لمدة 6 أشهر، في أقسى عقوبة من نوعها في تاريخ اللجنة.

ويأتي هذا القرار على خلفية انضمام كسيف للشكوى المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بلاهاي، وتصريحاته العلنية بأن الجيش الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن العقوبة تشمل حرمان كسيف من راتبه لمدة أسبوعين خلال فترة إيقافه، والتي ستسري من 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حتى 12 مايو/أيار 2025.

ورحب وزير الإسكان ورئيس حزب “يهودية التوراة” يتسحاق غولدكنوف بقرار إبعاد كسيف، قائلاً: “لا مكان للطابور الخامس في الكنيست”.

وفي السياق ذاته، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بطرد كسيف -الذي وصفه بـ”داعم الإرهاب”- إلى سوريا وإبعاده من الكنيست للأبد وليس لنصف عام فقط.

"عنصري ومجرم".. النائب بالكنيست عوفر كسيف يرد على تصريحات إيتمار بن غفير pic.twitter.com/WVOMvG7n8G — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 11, 2024

وردّ كسيف على تصريحات بن غفير قائلًا: “لو كان هناك أمر أسوأ من العنصرية والفاشية، فهو الغباء. فقد تحدث بن غفير عن نفيي إلى سوريا، بينما مرات أخرى يقول إنني يجب أن أُطرد إلى غزة أو إيران”.

وتساءل كسيف: “ما الذي تتوقعونه من شخص متعصب مثل هذا البلطجي؟ يدعو لنفيي إلى أماكن مختلفة وما زال يتحدث عن هذا الموضوع. على الجميع أن يعرف أن بن غفير كان لديه في غرفة معيشته، ولسنوات، صورة باروخ غولدشتاين الذي يعتبره بطلًا، وهو نازي ذبح 29 فلسطينيًا أثناء صلاتهم في الخليل”.

وأوضح أن “بن غفير يؤمن بالإبادة وتفوق اليهود، وهو عنصري ومجرم. عادةً لا أجيب على الغباء الذي يخرج منه، لكن يجب توضيح هذه الأمور”.