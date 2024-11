بعد هجمات إسرائيل.. إيران تبني نفقا “دفاعيا” في طهران ونتنياهو يوجه رسالة إلى الشعب الإيراني (فيديو)

أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الثلاثاء، بأن إيران تبني ما تسميه أول نفق “دفاعي” داخل شبكة مترو العاصمة طهران، لكن من دون توضيح ماهية التدابير الدفاعية، بعد ضربات شنتها إسرائيل على أهداف في البلاد.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) الرسمية، عن رئيس لجنة النقل بمجلس المدينة جعفر تشكري، قوله “لأول مرة في البلاد، يتم بناء نفق بوظائف دفاعية في طهران”.

ويقع النفق بالقرب من وسط المدينة، وسيربط محطة في مترو طهران بمستشفى الإمام الخميني بما يسمح بالوصول المباشر من تحت الأرض إلى المنشأة الطبية.

ويأتي الإعلان في خضم توتر بين إيران وإسرائيل.

في السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة مباشرة إلى الإيرانيين، إن نظام المرشد علي خامنئي “يخشى شعبه أكثر من إسرائيل”.

وأضاف في رسالة مصوَّرة “لهذا السبب يُمضون الكثير من الوقت، وينفقون الكثير من المال في محاولة سحق آمالكم وكبح أحلامكم. حسنًا، أقول لكم: لا تدعوا أحلامكم تموت. المرأة، الحياة، الحرية”.

وتابع نتنياهو “لا تفقدوا الأمل. واعلموا أن إسرائيل وآخرين في العالم الحر يقفون إلى جانبكم”.

وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت إيران أنها أطلقت 200 صاروخ على إسرائيل، ردًّا على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إلى جانب قيادي في الحرس الثوري بغارة إسرائيلية جنوب بيروت، ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية بعملية في طهران نُسبت إلى إسرائيل.

في السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس إن إيران “أكثر عرضة من أي وقت مضى لضربات على منشآتها النووية”.

وجاء في منشور للوزير على منصة إكس “لدينا الفرصة لتحقيق هدفنا الأكثر أهمية: إحباط وإزالة الخطر الوجودي الذي يهدد دولة إسرائيل”.

