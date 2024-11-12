القسام تُسقط مسيَّرة “كواد كابتر” وتقصف نتساريم وتقتل جنودا إسرائيليين (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صورًا لاستيلائها على طائرة “كواد كابتر” إسرائيلية أثناء مهمة استخبارية لها شمالي قطاع غزة.

وفي بيان لها، اليوم الثلاثاء، عبر قناتها على منصة تلغرام، نشرت القسام مقطعًا مصوَّرًا مصحوبًا بعنوان “شاهد.. طائرة ‘كواد كابتر’ صهيونية تم الاستيلاء عليها خلال مهمة استخباراتية لها وسط مخيم جباليا شمالي القطاع”.

كما بثت القسام مشاهد من استهدافها “تجمعات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم بقذائف الهاون وصواريخ 107”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القسام “إيقاع 10 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح”، إثر كمين نصبته لهم بمنطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت في بيان لها إنها “فجّرت منزلًا بحي القصاصيب في جباليا بعبوة شديدة الانفجار فور دخول 10 جنود إسرائيليين إليه، عصر أمس الاثنين”.

وتزامن ذلك مع إقرار جيش الاحتلال بمقتل 4 جنود خلال معارك في جباليا، من دون أن يتضح على الفور ما إذا كانوا ضمن المجموعة نفسها التي قالت “كتائب القسام” إنها أوقعتهم في كمين أم لا.

وصباح الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال في بيان أن “الجنود برتبة رقيب أول أور كاتس (20 عامًا) ونافيه يائير أسولين (21 عامًا) وغاري زولات (21 عامًا) وأوفير إلياهو (20 عامًا)، وجميعهم من كتيبة شمشون (92) لواء كفير، قُتلوا في معركة بشمالي قطاع غزة”.

وأفاد موقع واينت الإخباري الإسرائيلي بأن الجنود قُتلوا في جباليا شمالي القطاع.

ويذلك يصل عدد العسكريين القتلى منذ بداية الحرب إلى 787 ضابطًا وجنديًّا، بينهم 373 خلال المعارك البرية في قطاع غزة، وفق معطيات جيش الاحتلال.

كما أعلنت القسام، في عدد من البيانات المنفصلة، استهداف آليات عسكرية إسرائيلية وتجمعات لجنود في محاور القتال بمحافظة شمال غزة.

وقالت في بيانين منفصلين إن مقاتليها استهدفوا دبابتين من نوع “ميركافا” بعبوة العمل الفدائي وبقذيفة الياسين 105، وجرافة عسكرية بقذيفة التاندوم، في حي تل الزعتر ومخيم جباليا.

وأكدت في بيان آخر أن مقاتليها “تمكنوا من قنص جندي واستهداف قوة راجلة بقذيفتين مضادتين للأفراد، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في مدينة جباليا”.

وفي بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، قالت القسام في بيان إن مقاتليها “تمكنوا من استهداف قوة صهيونية قوامها 7 جنود داخل أحد المنازل بقذيفة (TBG) مضادة للتحصينات، والإجهاز عليها من مسافة صفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية قرب مسجد أولي العزم”.