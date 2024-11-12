اللحظات الأولى لمجزرة ارتكبها الاحتلال بحق نازحين في مقهى إنترنت داخل خيمة (فيديو)

استشهد 11 فلسطينيًّا وأصيب عدد آخر إثر قصف مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين، غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن الخيمة تقع في منطقة “مواصي خان يونس” التي يصنفها جيش الاحتلال “منطقة آمنة”، مضيفة أنها كانت تُستخدم مقهى إنترنت.

وسبق لجيش الاحتلال أن ارتكب مجازر عدة، بعد أن استهدف النازحين في المناطق التي يصنفها “آمنة”، مما نتج عنها استشهاد وإصابة أعداد كبيرة من أهالي قطاع غزة.

واستشهد أكثر من 43 ألف فلسطيني وأصيب نحو 103 آلاف نتيجة الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما أعلنت السلطات في القطاع عن أكثر من 10 آلاف مفقود، ودمار كبير في مساحات ومناطق شاسعة نتيجة أعمال القصف.