بزعم محاولة طعن جنود.. الاحتلال يطلق النار على شاب فلسطيني قرب حاجز عسكري (فيديو)

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، النار على شاب فلسطيني قرب نقطة عسكرية في بلدة “دير شرف” بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بزعم محاولته طعن جنود، من دون أن تُعرف طبيعة إصابته بعد.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي “تم تحييد مخرب (فلسطيني) بإطلاق النار قرب نقطة عسكرية عند مفرق دير شرف بعدما حاول طعن جنود احتياط من الجيش”.

وعادةً ما تستخدم إسرائيل كلمة “تحييد” للإشارة إلى إطلاق قوات الجيش أو الشرطة النار بغرض القتل.

ولم تقع إصابات في صفوف قوات الاحتلال، حسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

ولم تذكر الإذاعة مصير الفلسطيني، لكن وسائل إعلام إسرائيلية أخرى بينها موقعا “سروغيم” و”0404″ قالت إنه قُتل في المكان جراء إطلاق النار عليه.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فرضت قوات الاحتلال مزيدًا من إجراءاتها القمعية، وصعّدت عقابها الجماعي بحق المواطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس، وضاعفت أدواتها العنصرية للسيطرة عليهم وتقييد حركتهم بالحواجز العسكرية وغيرها من الوسائل.