بصواريخ حاصب 111.. كتائب المجاهدين تقصف مقرا لجيش الاحتلال في محور نتساريم (فيديو)

بثت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، مَشاهد من قصف مقاتليها لأحد مقار القيادة والسيطرة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم بالصواريخ، اليوم الثلاثاء.

ونشرت الكتائب، عبر قناتها على تلغرام، مقطعًا مصوَّرًا مصحوبًا بعنوان “كتائب المجاهدين تستهدف مقرًّا للقيادة والسيطرة تابعًا للعدو الصهيوني في ما يُسمى ‘محور نتساريم’ بعدد من صواريخ حاصب 111”.

وأظهر المقطع المصوَّر لحظة انطلاق الصواريخ من منصة إطلاقها نحو الهدف.

ويهدف جيش الاحتلال إلى البقاء في ممر نتساريم حتى بعد انتهاء الحرب، إذ تصدَّر قائمة مطالب حكومة الاحتلال في كل المفاوضات مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، بيَّنت صور أقمار اصطناعية إقدام قوات الاحتلال على توسعة ممر نتساريم، وإقامة 4 نقاط عسكرية كبيرة على طوله، بهدف توفير إقامة دائمة لمئات الجنود الإسرائيليين، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وتعود تسمية الممر إسرائيليًّا إلى مستوطنة تحمل الاسم ذاته “نتساريم”، أنشأتها إسرائيل عام 1972 نواة لمجموعة مستوطنات في قطاع غزة، استجابة لخطة قدَّمها أرئيل شارون عام 1971، حينما كان قائدًا للمنطقة الجنوبية الإسرائيلية التي ضمت غزة، وكان الهدف منها تسهيل السيطرة الأمنية على القطاع.

ومع توالي هجمات المقاومة الفلسطينية على مجمع المستوطنات ومنها “نتساريم”، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق الراحل أرئيل شارون بعملية الإخلاء الطوعي لكل المستوطنين من القطاع عام 2005.