“سنريكم جحيم معسكر جباليا”.. مقاتلو القسام يستهدفون آليات الاحتلال بشمال قطاع غزة (فيديو)

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، مشاهد من التحام مقاتليها مع آليات الاحتلال الإسرائيلي في محور التوغل شرق مخيم جباليا بشمال قطاع غزة.

ويظهر في المقطع المصور أحد مقاتلي القسام قائلا “نحن هنا في الصفوف الأولى بمعسكر جباليا وبصحبة هذا الحاج الذي اقترب عمره من الـ60 عاما والذي رفض عيش الذل والهوان وطلب الجهاد في سبيل الله وسيكرمه الله إن شاء الله”.

وتوعد المقاتل جيش الاحتلال قائلا “سنثخن في هذا العدو الذي يستقوي على الأطفال والنساء ويرتكب المجازر يوما بعد يوم، وبعون الله وقدرته سنريكم جحيم معسكر جباليا بإذن الله”.

ويظهر المقطع استهداف جرافة عسكرية ودبابة ميركافا وناقلة جند إسرائيلية بقذائف الياسين.

وقالت الكتائب في بيان آخر عبر قناتها على تليغرام إنها استهدفت “دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بعبوة العمل الفدائي وجرافة “D9” عسكرية بقديفة “تاندوم” في محيط مسجد الياسين في حي تل الزعتر شمال قطاع غزة”.

مقتل وجرح 10 جنود إسرائيليين

وأعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء أيضا، إيقاع 10 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح، إثر كمين نصبته لهم بمعسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان عبر قناتها على تليغرام “تمكن مجاهدو القسام من تفجير أحد المنازل بعبوة شديدة الانفجار فور وصول 10 جنود صهاينة لداخله وإيقاعهم بين قتيل وجريح عصر أمس الاثنين في منطقة أرض سليمان بحي القصاصيب بمعسكر جباليا شمال القطاع”.

وتزامن إعلان هذا الاستهداف مع إقرار جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بمقتل 4 جنود خلال معارك في جباليا، دون أن يتضح على الفور ما إذا كانوا ضمن المجموعة نفسها التي قالت كتائب القسام إنها أوقعتها في كمين أم لا.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن الجنود برتبة رقيب أول: أور كاتس (20 عاما) ونافيه يائير أسولين (21 عاما) وغاري زولات (21 عاما) وأوفير إلياهو (20 عاما)، وجميعهم من كتيبة شمشون (92) لواء كفير، قُتلوا في معركة بشمال قطاع غزة.

وقال موقع واينت الإخباري الإسرائيلي إن الجنود قُتلوا في جباليا بشمال القطاع.

وبذلك يصل عدد العسكريين الإسرائيليين القتلى منذ بداية الحرب إلى 787 ضابطا وجنديا، بينهم 373 بالمعارك البرية في قطاع غزة، وفق بيانات الجيش الإسرائيلي.