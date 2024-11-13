سياسة|هولندا

أمستردام.. عاملات متجر هولندي يتضامنَّ مع الفلسطينيين وسط تصعيد إسرائيلي

عاملات متجر هولندي يتضامن مع الفلسطينيين وسط تصعيد إسرائيلي
عاملات متجر هولندي يتضامنَّ مع الفلسطينيين وسط تصعيد إسرائيلي (الجزيرة مباشر)
13/11/2024-|آخر تحديث: 13/11/202411:09 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أظهرت عاملات في متجر بميدان دام وسط العاصمة الهولندية أمستردام تظامنًا لافتًا مع المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، حيث رفعن علم فلسطين عبر شاشات الهواتف، وأخرجن الهواتف عبر نوافذ المتجر.

وقد لاقى مظهر التضامن من عاملات متجر “آي سي آي باريس إكس إل”  تفاعلًا واسعًا عبر منصة إكس، وتداوله مئات الآلاف في هولندا، كما تم تداول وسم #ICIParis بكثرة عبر منصة إكس.

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جاء ذلك بعد أن فضت الشرطة الهولندية المظاهرة بالقوة وسط حملة اعتقالات واسعة، في إطار تطبيق قانون حظر التظاهر المؤقت بعد أحداث أمستردام التي أعقبت مباراة كرة القدم بين فريق إسرائيلي وفريق أياكس الهولندي.

 

رد فعل متجر “ICI PARIS XL”

وردَّ الحساب الرسمي لمتجر (ICI PARIS XL) عبر منصة إكس على المنشور، مؤكدًا عدم تدخله في السياسة، ونشر الحساب “بصفتنا ICI PARIS XL، لا نتدخل في النقاشات السياسية. ونود تأكيد أن تعبير بعض زملائنا في أحد فروعنا لا يعبّر عن موقفنا، بل هو رأي هؤلاء الزملاء فقط”.

وأضاف الحساب “ICI PARIS XL متاحة للجميع، ونرغب في أن يشعر الجميع بالترحيب لدينا. جميع عملائنا متساوون لدينا، بغض النظر عن الأصل أو المعتقد أو الجنس أو العمر أو غير ذلك. نحن نمثل المجتمع، ونولي لهذه القيم أهمية كبيرة”.

حملات تضامن مع العاملات

تضامن الكثير من الهولنديين مع العاملات، وطالبوا بعدم معاقبتهن لموقفهن، تعزيزًا لمبدأ حرية الرأي، وأن من حق الجميع التعبير عن رأيهم.

ومن بين التعليقات التي جاءت مؤيدة للعاملات، كتب أحد الحسابات “ما المشكلة، إنها ببساطة حرية التعبير”.

وكتب حساب آخر “نحن على وشك الوصول إلى مرحلة تسليم الأشخاص بسبب آرائهم. يبدو أننا لم نتعلم شيئًا حقًّا”.

في المقابل، طالبت بعض التعليقات بمعاقبة الموظفات وطردهن من العمل، فنشر أحد الحسابات “كونوا حازمين، وتصرفوا بناءً على ذلك. هؤلاء الموظفون يضرون بسمعة شركتكم، ومن المناسب على الأقل تقديم اعتذار عن سلوكهم غير اللائق. ففي العديد من الشركات الأخرى، قد يواجه هؤلاء الموظفون خطر الفصل بسبب ارتكابهم خطأ جسيمًا”.

كما نظم عدد من مناصري إسرائيل حملة مقاطعة للمحل، وكتب أحدهم على حسابه بمنصة إكس “لن أشتري أي شيء من #ICIParis بعد الآن، ففي فرع ICI Paris XL في أمستردام يعمل أشخاص معادون للسامية ومثيرون للشغب! أعتقد أن هذا ليس دعاية جيدة على الإطلاق قبل موسم الأعياد!”.

بل وصل الأمر إلى مطالبة حسابات إسرائيلية بمقاطعة متجر ICI Paris، ونشر أحد الحسابات على منصة إكس “مقاطعة #ICIParis هي الحل الوحيد الآن بعد أن تبين دعمهم لحماس وكُشف عن كراهيتهم لليهود”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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