أمستردام.. عاملات متجر هولندي يتضامنَّ مع الفلسطينيين وسط تصعيد إسرائيلي

أظهرت عاملات في متجر بميدان دام وسط العاصمة الهولندية أمستردام تظامنًا لافتًا مع المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، حيث رفعن علم فلسطين عبر شاشات الهواتف، وأخرجن الهواتف عبر نوافذ المتجر.

وقد لاقى مظهر التضامن من عاملات متجر “آي سي آي باريس إكس إل” تفاعلًا واسعًا عبر منصة إكس، وتداوله مئات الآلاف في هولندا، كما تم تداول وسم #ICIParis بكثرة عبر منصة إكس.

جاء ذلك بعد أن فضت الشرطة الهولندية المظاهرة بالقوة وسط حملة اعتقالات واسعة، في إطار تطبيق قانون حظر التظاهر المؤقت بعد أحداث أمستردام التي أعقبت مباراة كرة القدم بين فريق إسرائيلي وفريق أياكس الهولندي.

Bij ⁦@iciparis⁩ op de #Nieuwedijk staan de medewerksters zo voor het raam pic.twitter.com/hrGHUmu7Gy — Esther Voet🎗️ (@Esther_Voet) November 10, 2024

رد فعل متجر “ICI PARIS XL”

وردَّ الحساب الرسمي لمتجر (ICI PARIS XL) عبر منصة إكس على المنشور، مؤكدًا عدم تدخله في السياسة، ونشر الحساب “بصفتنا ICI PARIS XL، لا نتدخل في النقاشات السياسية. ونود تأكيد أن تعبير بعض زملائنا في أحد فروعنا لا يعبّر عن موقفنا، بل هو رأي هؤلاء الزملاء فقط”.

Als ICI PARIS XL mengen wij ons niet in politieke discussies. Wij willen dan ook benadrukken dat de uiting van enkele van onze collega’s in één van onze filialen niet onze uiting is, maar die van deze collega’s. 1/2 — ICI PARIS XL (@IPXL_Nederland) November 10, 2024

وأضاف الحساب “ICI PARIS XL متاحة للجميع، ونرغب في أن يشعر الجميع بالترحيب لدينا. جميع عملائنا متساوون لدينا، بغض النظر عن الأصل أو المعتقد أو الجنس أو العمر أو غير ذلك. نحن نمثل المجتمع، ونولي لهذه القيم أهمية كبيرة”.

ICI PARIS XL is er voor iedereen en wij willen ook graag dat iedereen zich welkom bij ons voelt. Voor ons is iedere klant gelijk, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, gender, leeftijd, etc. Wij zijn een afspiegeling van de maatschappij en daar hechten we grote waarde aan. 2/2 — ICI PARIS XL (@IPXL_Nederland) November 10, 2024

حملات تضامن مع العاملات

تضامن الكثير من الهولنديين مع العاملات، وطالبوا بعدم معاقبتهن لموقفهن، تعزيزًا لمبدأ حرية الرأي، وأن من حق الجميع التعبير عن رأيهم.

ومن بين التعليقات التي جاءت مؤيدة للعاملات، كتب أحد الحسابات “ما المشكلة، إنها ببساطة حرية التعبير”.

Wat is het probleem, gewoon vrijheid van menings uiting — NLwartracker (@NLwartracker) November 10, 2024

وكتب حساب آخر “نحن على وشك الوصول إلى مرحلة تسليم الأشخاص بسبب آرائهم. يبدو أننا لم نتعلم شيئًا حقًّا”.

We zijn alweer bijna op het punt beland dat we mensen gaan uitleveren om hun mening. We leren echt niets. — Grace Inge (@GraceInklaar) November 11, 2024

في المقابل، طالبت بعض التعليقات بمعاقبة الموظفات وطردهن من العمل، فنشر أحد الحسابات “كونوا حازمين، وتصرفوا بناءً على ذلك. هؤلاء الموظفون يضرون بسمعة شركتكم، ومن المناسب على الأقل تقديم اعتذار عن سلوكهم غير اللائق. ففي العديد من الشركات الأخرى، قد يواجه هؤلاء الموظفون خطر الفصل بسبب ارتكابهم خطأ جسيمًا”.

Wees consequent en handel ernaar. Die medewerkers schaden het imago van uw bedrijf. Minstens een excuus voor hun ongepast gedrag is op zijn plaats. Terwijl in heel wat andere bedrijven deze werknemers wegens een zware fout hun ontslag zouden riskeren wegens het goedkeuren van… — Kristof🅰️ Luypaert (@Kristof_A) November 10, 2024

كما نظم عدد من مناصري إسرائيل حملة مقاطعة للمحل، وكتب أحدهم على حسابه بمنصة إكس “لن أشتري أي شيء من #ICIParis بعد الآن، ففي فرع ICI Paris XL في أمستردام يعمل أشخاص معادون للسامية ومثيرون للشغب! أعتقد أن هذا ليس دعاية جيدة على الإطلاق قبل موسم الأعياد!”.

Bij @iciparis koop ik helemaal niets meer, bij @ICIParisXLNL in Amsterdam werken antisemieten en oproerkraaiers! Zo vlak voor de feestdagen geen goede reclame denk ik zo! pic.twitter.com/3sorDejuHm — Kingfisher voorheen Luc (@LucLujohuad) November 10, 2024

بل وصل الأمر إلى مطالبة حسابات إسرائيلية بمقاطعة متجر ICI Paris، ونشر أحد الحسابات على منصة إكس “مقاطعة #ICIParis هي الحل الوحيد الآن بعد أن تبين دعمهم لحماس وكُشف عن كراهيتهم لليهود”.