الشيخ نعيم قاسم يرد على رسالة مقاتلي حزب الله

كشف (حزب الله) اللبناني، اليوم الأربعاء، عن رد الأمين العام الجديد للحزب الشيخ نعيم قاسم على رسالة سابقة من مقاتلي الحزب.

وأشاد نعيم قاسم في الرسالة بمقاتلي الحزب، وما يقومون به في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الأمين العام الجديد لـ(حزب الله) إنه رأى في رسالة المقاتلين إيمانهم “بتحرير القدس وأرضنا المحتلة”، و”بأس مواجهتكم تُحصّن صمودنا وتُحقّق نصرنا بهزيمة عدوّنا”، والعمل من “أجل سيادتنا واستقلالنا”.

وأضاف أن “عطاءات دماء” المقاتلين تصنع “مستقبل أجيالنا ووطننا”.

ووصف نعيم مقاتلي الحزب بـ”القوّة في مواجهة الجبروت والطغيان”، و”الرؤوس المرفوعة” التي “تكسر الذلّ والاستسلام”، و”صخور الصمود وثبات الأرض”، مؤكدا أنهم “المستقبل الواعد”.

وفي رسالة قبل أيام، أكد مقاتلو (حزب الله) التزامهم بنهج المقاومة، وأعلنوا تجديد ولائهم للأمين العام الجديد للحزب الشيخ نعيم قاسم.