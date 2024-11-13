المحكمة المركزية الإسرائيلية ترفض طلب نتنياهو تأجيل مثوله أمامها في قضايا فساد

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن قضاة المحكمة المركزية في القدس رفضوا، اليوم الأربعاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في المحكمة.

ونقلت عن قضاة المحكمة قرارهم “رغم الأحداث التي وقعت أثناء الحرب، والتي تم تفصيل بعضها في الطلب المعروض علينا، فإن بعضها كان معروفا وقت اتخاذ القرار، ولم نقتنع بأنه قد حدث تغيير جوهري في الظروف التي قد تبرر تغيير الموعد المحدد في القرار”.

وأضاف القضاة “في قرارنا الصادر في 9 من يوليو/تموز 2024، مُنح الدفاع مدة 5 أشهر للتحضير. وفي قرارنا الحالي، أخذنا في الاعتبار الوقت المحدد في القرار المذكور، والوقت المتبقي حتى موعد الجلسة”.

وأشاروا إلى أنه أمام طاقم الدفاع عن نتنياهو مدة 3 أسابيع للتحضير حتى تجدد المداولات التي سيتم فيها الاستماع لشهادة نتنياهو نفسه.

مشغول بالإبادة

وذكرت هيئة البث أنه من المقرر أن تبدأ شهادته (نتنياهو) في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد تأجيلها في السابق لأشهُر بناء على طلبه.

كان محامو الدفاع عن نتنياهو قد قدّموا طلبًا، الاثنين، لتأجيل شهادته أمام المحكمة بالقدس، بداعي الانشغال بالحرب على غزة ولبنان، لمدة 10 أسابيع.

وطلب محامو نتنياهو تأجيل مثوله أمام المحكمة التي تنظر في اتهامات موجَّهة إليه بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة.

وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو يوم 24 من مايو/أيار 2020، ووفقا للقانون الإسرائيلي، فإنه لا يُطالَب بالاستقالة من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق تبنيه شهورا طويلة.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، إلا أنه ينفيها.

ويتهم قادة في المعارضة نتنياهو بالإصرار على مواصلة الحرب على قطاع غزة وفتح جبهة حرب على لبنان بهدف التهرب من محاكمته، ومحاولة تحقيق نصر ربما ينقذه من المحاكمة ويحافظ على منصبه رغم إخفاقاته منذ السابع من أكتوبر 2023.