بينهم ضابط.. مقتل 6 عسكريين من لواء غولاني في جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل ضابط و5 جنود من لواء غولاني خلال القتال في جنوبي لبنان.

وذكر الجيش في بيان أن القتلى من أفراد “الكتيبة 51″، موضحا أن الضابط القتيل برتبة نقيب.

ونشر الجيش أسماء وصور 5 من القتلى، قائلا إنه سينشر اسم القتيل السادس في وقت لاحق.

وحسب إذاعة الجيش، سقط القتلى في واحدة من قرى الصف الثاني في جنوبي لبنان، والتي بدأ الجيش العمل فيها في الأيام الأخيرة.

وأضافت أن قوة من “الكتيبة 51” دخلت لمسح أحد المباني واشتبكوا مع 4 من مقاتلي حزب الله كانوا مختبئين داخل المبنى.

وأوضحت أن الاشتباك استمر نحو 3 ساعات، مشيرة إلى أن القوة تعرضت إلى إطلاق النيران من بنايات مجاورة أيضا.

وذكرت أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المبنى قصف قبل دخول الجنود، لكن الجيش يشتبه أن مقاتلي حزب الله دخلوا إلى المبنى بعد قصفه من خلال نفق.

وحسب المراسل العسكري لإذاعة الجيش، قتل 107 من ضباط وجنود لواء غولاني منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبحسب موقع الجيش، قتل 792 عسكريا من جيش الاحتلال منذ نفس التاريخ.