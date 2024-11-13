ترامب ينفذ وعده لإيلون ماسك ويستحدث وزارة “كفاءة الحكومة”

قرر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، اختيار الملياردير إيلون ماسك لقيادة وزارة جديدة لكفاءة الحكومة، مُنفذًا بذلك وعدًا قطعه خلال حملته الانتخابية.

وستكون مهمة الوزارة الجديدة ” تفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح الزائدة وخفض النفقات، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية”.

جاء ذلك في منشور لماسك على منصة إكس، في تنفيذ لتعهد قطعه ترامب قبل أكثر من شهر، بتعيين ماسك في منصب لتعزيز كفاءة الحكومة الفيدرالية.

وقال ماسك “ستُنشر جميع إجراءات وزارة كفاءة الحكومة على الإنترنت لتحقيق أقصى قدر من الشفافية. في أي وقت يعتقد فيه الجمهور أننا نقوم بخفض شيء مهم أو لا نقوم بخفض شيء مُهدَر. فقط أخبرونا“.

وخلال الحملة الانتخابية، قال ترامب إن جهود كفاءة الحكومة ستضع خطة للقضاء على الاحتيال والمدفوعات غير اللائقة، وإجراء تدقيق مالي وأداء كامل للحكومة الفيدرالية.

خفض تريليونَي دولار

وتوقع ماسك، الشهر الماضي، أنه قد يتمكن من خفض نحو تريليونَي دولار من الميزانية الفيدرالية الأمريكية، ما يعني أن الحكومة ستكون على موعد مع تقليص حاد في النفقات.

وفي السنة المالية الماضية، أنفقت الحكومة أكثر من 6.75 تريليونات دولار، بعجز اقترب من تريليونين.

وحسب ما نشرت وكالة بلومبرغ، فمن المرجَّح أن يعمل ماسك موظفًا حكوميًّا خاصًّا، وهو التعيين الرسمي للأفراد خارج الحكومة الذين يُجلَبون لفترات قصيرة للحصول على خبراتهم.

ومنذ فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، قفزت ثروة ماسك بأكثر من 70 مليار دولار، بعد ارتفاع أسهم شركاته بصدارة تسلا، لتستقر ثروته عند 320 مليار دولار، بنهاية تعاملات الثلاثاء.

وكان ماسك قد قدَّم دعمه الحماسي لترامب خلال الحملة الانتخابية في الفترة التي سبقت الانتخابات، وتبرّع بأكثر من 100 مليون دولار لدعم ترامب في حملته الانتخابية عبر منظمته السياسية “America PAC”، وظهر مرات عدة خلال تجمعات المرشح الجمهوري.