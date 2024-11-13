سرايا القدس تبث رسالة من أسير إسرائيلي محتجز في غزة(فيديو)
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13/11/2024-|آخر تحديث: 13/11/202401:57 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رسالة لأحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها منذ بداية معركة طوفان الأقصى.
الأسير ألكسندر توربانوف (28 عاما) قال في رسالته:
- منذ عام وأنا في أسر مجاهدي الجهاد الإسلامي.. سنة من نقص الطعام والشراب والكهرباء.
- الآن أيضا نقصت احتياجاتنا الأساسية من الصابون والشامبو، وظهرت عندي مشاكل جلدية لم تكن سابقا بسبب هذا الوضع.
- أريد أن أذكر مواطني دولة إسرائيل عندما تأكلون شيئا أو تشربون شيئا تذكرونا نحن الأسرى الذين لم نحظ بمثل فرصتكم بالتمتع بالطعام والشراب الذي تأكلونه وتشربونه.
- أريدكم أن تفكروا أنكم عندما تغلقون المعبر لكي تضيقوا على حياة المواطنين داخل غزة، أريدكم أن تفكروا بنا نحن الأسرى، في الوقت الذي تضيقون عليهم تضيقون علينا.
- سنة كاملة من الحرب، وحياتي تتعرض للخطر بسبب العمليات العسكرية التي من المفترض أنها لتحريرنا.
- مجاهدو الجهاد الإسلامي حافظوا على حياتي عدة مرات لكيلا أتعرض للموت. جزء منهم أصيب وجزء منهم تعرض للموت وهم يحاولون الحفاظ على حياتي.
- مواطنو دولة إسرائيل أريد أن أقول لكم: حياتي تتعرض للخطر بشكل يومي، العمليات العسكرية لإطلاق سراحي التي اختارها لكم نتنياهو هي التي ستؤدي بالنهاية إلى موتي.
- أستطيع أن أقول لكم: إني بدأت أخاف من الجيش.
- أنا خائف من اللحظة التي قد يصل فيها الجيش إلي مكان وجودي ويقصفون فيها.
- عدد غير قليل من الأسرى قتلوا في هذه الحرب بل كثيرون، وعدد ضئيل جدا تم تحريرهم بواسطة العمليات العسكرية.
- الشئ الوحيد الجيد الذي فعلوه من أجل الأسرى هي عملية وقف إطلاق النار الأولى.
- مواطنو دولة إسرائيل وضعي صعب وحياتي اليومية سيئة جدا.
- الآن الحكومة بعد سنة من الحرب في غزة ذهبت إلى لبنان لكي يتم نسياننا، وبعد ذلك ليفتعلوا حربا مع إيران وكل هذا حتى يتم دفننا عميقا جدا في باطن الأرض ويتم إغلاق ملفاتنا ويتم نسياننا نهائيا.
- أنا أطلب منكم مواطني إسرائيل رجاء رجاء لا تنسونا.. رجاء اخرجوا تظاهروا.
- أريد أن أشكركم على المظاهرات الأسبوعية التي تخرجون بها مساء كل سبت.
- أريد أن أقول لكم أنكم منذ سنة تفعلون وتتظاهرون ولا أحد من الحكومة يصغي إليكم أنا أعتقد حان الوقت لتأجيج المظاهرات.
- أطلب منكم الخروج وإغلاق الشوارع لمدة من الزمن.
- ابدؤوا إضرابات شاملة لفترة من الزمن تذكرونا ولا تنسونا.
- نحن هنا في غزة في خطر آني وداهم في وضع صعب جدا.
- رجاء رجاء افعلوا كل ما تستطيعون أن تفعلوه حتى تستطيعوا إعادتنا سالمين وبصحة جيدة.
- مشتاق جدا لعائلتي مشتاق لأصدقائي مشتاق لحياتي مشتاق ليوم حريتي مشتاق لأشياء كثيرة.
- أريد أن أعود للبيت سالما وبصحة جيدة وهذا الشيء ممكن فقط من خلال تفعيل الضغط على الحكومة.
- رجاء لا تنسونا.
المصدر : الجزيرة مباشر