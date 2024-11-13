شاهد: مقاتلو القسام يستهدفون قوة إسرائيلية وسط جباليا

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، مشاهد من التحام مقاتليها مع جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محاور التوغل وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ويظهر في المقطع المصوَّر استهداف مقاتلي القسام لقوة إسرائيلية متحصنة داخل منزل قرب مستشفى اليمن السعيد وسط مخيم جباليا بقذيفة مضادة للأفراد.

كمائن الموت

كما يظهر في المقطع إعداد “كمائن الموت” لآليات الاحتلال من خلال تجهيز العبوات ووضعها في أماكنها.

وبينما يسير رتل من الدبابات الإسرائيلية، قامت كتائب القسام بتفجير عبوة جانبية بدبابة ميركافا قرب مفترق البراوي وسط مخيم جباليا شمالي القطاع.

ويتضمن المقطع المصوَّر قيام مقاتلي الكتائب باستهداف طاقم صيانة لآليات الاحتلال بعبوة سجيل المضادة للأفراد.

وفي نهاية المقطع، يظهر المقاتلون وهم يفجّرون ناقلة جند إسرائيلية بعبوة شواظ أرضية قرب مفترق البراوي.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لليوم الـ404، التصدي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتعلن الفصائل بوتيرة يومية قتل وإصابة جنود الاحتلال الإسرائيلي وتدمير آلياته العسكرية في أنحاء مختلفة من محاور القتال بقطاع غزة.