كاتس: لا وقف لإطلاق النار في لبنان إلا بهذه الشروط (فيديو)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل لن توقف إطلاق النار في لبنان ولن توافق على تسوية لا تتضمن نزع سلاح “حزب الله” وانسحابه لما وراء نهر الليطاني.

وأضاف كاتس، خلال زيارته الأولى لمقر القيادة الشمالية بالجيش رفقة رئيس الأركان هرتسي هاليفي وقائد المنطقة اللواء أوري غوردين: “ضربنا حزب الله بقوة، لذلك علينا الآن أن نواصل ضربه بكل قوتنا لتحقيق ثمار النصر”.

وتعهد كاتس بعدم تخفيف وتيرة الحرب وعدم وقف إطلاق النار أو السماح بأي تسوية “لا تتضمن تحقيق أهداف الحرب، وهي: نزع سلاح حزب الله، وانسحاب الحزب إلى ما وراء نهر الليطاني، وخلق الظروف الملائمة لعودة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان”.

وتأتي تصريحات كاتس، فيما أعلن حزب الله استهداف قاعدة “الكرياه”، التي تضم مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب بسرب من المسيرات.

وتتناقض تصريحات كاتس مع تصريحات وزير الخارجية جدعون ساعر، الاثنين الماضي، بشأن “إحراز تقدم في المفاوضات لوقف إطلاق النار في لبنان، والتحدي الرئيسي يتمثل في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه”.

كما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسؤول كبير أن “إسرائيل في المراحل النهائية لصياغة تسوية مع لبنان بوساطة أمريكية، والتي ستشمل إبعاد حزب الله إلى شمال نهر الليطاني”.