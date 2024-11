إيران بشأن برنامجها النووي: لن نتفاوض تحت الضغط والترهيب والكرة الآن في ملعب الأوروبيين

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد اجتماع في طهران مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الخميس، إن إيران مستعدة لحل النزاعات مع الوكالة بشأن التزامها بالضمانات المتعلقة ببرنامجها النووي، لكنها لن تفعل ذلك تحت الضغط.

وجاءت زيارة غروسي إلى إيران بهدف تحقيق تقدم بشأن قضايا من بينها الدفع نحو مزيد من التعاون في مجال المراقبة في مواقعها النووية وتفسير لآثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة.

واجتمع غروسي الخميس في طهران مع مسؤولين إيرانيين لإجراء مباحثات مفصلية بشأن برنامج طهران النووي، والتقى عراقجي الذي شغل في عام 2015 منصب كبير المفاوضين عن الجانب الإيراني في المحادثات النووية مع القوى العظمى.

وكتب عراقجي على موقع إكس بعد محادثاته مع غروسي “الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي/ الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) نحن على استعداد للتفاوض على أساس مصلحتنا الوطنية وحقوقنا غير القابلة للتنازل، لكننا غير مستعدين للتفاوض تحت الضغط والترهيب”.

وقال عراقجي إن المحادثات مع غروسي كانت “مهمة ومباشرة”، “بصفتنا عضوا ملتزما بمعاهدة حظر الانتشار النووي، فإننا نواصل تعاوننا الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من الممكن حل الخلافات من خلال التعاون والحوار”.

Important & straightforward talks with DG @rafaelmgrossi this morning.

As a committed member of NPT we continue our full cooperation with the IAEA. Differences can be resolved through cooperation and dialogue. We agreed to proceed with courage and good will.

Iran has never… pic.twitter.com/bwLLzrKzwE

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) November 14, 2024