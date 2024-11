إيلون ماسك يسخر من مسؤول كبير في الناتو ويتعرض لتوبيخ الرئيس الإيطالي

هاجم إيلون ماسك، بعد تعيينه مستشارا للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مسؤولا كبيرا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) شكّك خلال حديث عن التضليل الإعلامي في سلامة إدارة ماسك لمنصة “إكس”.

وأكد الأدميرال الهولندي روب باور رئيس اللجنة العسكرية في الناتو، خلال مؤتمر لـ”المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية” أنه “يدعم بشدة حرية التعبير”، لكنه لفت إلى أنه “ليس مقتنعًا بالضرورة بأن ما يفعله ماسك في إكس هو النهج الصحيح”، محذرًا من “التضليل الذي يؤثر في الانتخابات”.

وكتب ماسك ردًّا على مقطع فيديو لهذه التصريحات “لنعد أورويل إلى الخيال”، متّخذا شعار ترامب المفضل “لنجعل أمريكا عظيمة مجددا” نموذجًا.

وأضاف “أمثاله يعتقدون أن (رواية) 1984 دليل تعليمات”، في إشارة إلى الرواية الديستوبية الشهيرة التي ألفها الكاتب البريطاني جورج أورويل وتتناول خصوصًا مواضيع الشمولية والمراقبة الجماعية لحرية التعبير.

Guys like this think 1984 is an instruction manual 😂

وتناول باحثون ودراسات الانتشار الواسع للمعلومات الكاذبة، ولا سيما عن طريق الروبوتات، على منصة “إكس” خلال الحملة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب أنه سيعهد إلى ماسك، رئيس شركة “تسلا” ومنصة “إكس” الذي أدّى دورًا غير مسبوق في حملته الانتخابية، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، مهمة قيادة وزارة “الكفاءة الحكومية” المستحدثة، ومهمتها خفض الهدر.

وأنفق ماسك وهو أغنى رجل في العالم أكثر من 100 مليون دولار لمساعدة الرئيس الجمهوري على الفوز في الانتخابات.

بدوره، وبّخ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، إيلون ماسك، أمس الأربعاء، بعد انخراط الأخير في جدل يتعلق بسياسة روما اتجاه المهاجرين، ودعاه إلى التوقف عن “إعطاء الدروس”.

وقال ماتاريلا إن “إيطاليا دولة ديمقراطية عظيمة تعرف كيف تعتني بنفسها بينما تحترم دستورها”.

وكان ماسك قد علّق، الثلاثاء، على حكم أصدره قضاة إيطاليون، ووجّه ضربة قاسية إلى اتفاق أبرمته روما مع ألبانيا بشأن التعامل مع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر.

وكتب أغنى رجل في العالم على منصته إكس قائلًا “على هؤلاء القضاة أن يرحلوا”.

ولم يذكر ماتاريلا اسم ماسك، لكنه قال إن “أي شخص، خاصة إذا كان يستعد، كما أُعلن، لشغل دور مهم في حكومة دولة صديقة وحليفة، يجب أن يحترم سيادة (الدول) ولا يمكنه أن يتدخل في شؤونها لإعطاء الدروس”.

وجاء بيان ماتاريلا في الوقت الذي أعاد فيه ماسك مجددًا على منصة إكس الأربعاء، انتقاد حكم القضاة واصفا إياه بأنه “غير مقبول”، وتساءل عما إذا كان “شعب إيطاليا يعيش في ظل ديمقراطية أم أن نظامًا مستبدًّا غير منتخب هو الذي يتخذ القرارات؟”.

This is unacceptable. Do the people of Italy live in a democracy or does an unelected autocracy make the decisions? https://t.co/MdVUbt1jbF

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2024