“الجثث والأشلاء في كل مكان”.. تفاصيل مروعة عن مجازر الاحتلال الإسرائيلي بشمالي غزة (فيديو)

روى نازح من شمالي قطاع غزة للجزيرة مباشر تفاصيل صادمة عن المجازر والانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان شمالي القطاع.

وقال أسامة الدبس للجزيرة مباشر إن شمال القطاع تعرض لإبادة من قبل جيش الاحتلال، وأن كل شخص يبقى فيه محكوم عليه بالموت.

وأضاف: “الاحتلال خيّر سكان الشمال بين البقاء والموت فيه أو الخروج لجنوب القطاع”.

وقال إن الاحتلال قرر “إعدام شمالي القطاع وجعله غير صالح للحياة، وكل مكان انتقلنا إليه كان جيش الاحتلال يدمره لإجبارنا على الخروج للجنوب”.

وأضاف أسامة: “بعضنا كان يخرج بحثا عن الماء والطعام ولم يعد مرة أخرى، والبعض عاد أشلاء في أكياس”.

وأوضح أنه بعد منع جيش الاحتلال سيارات الإسعاف والدفاع المدني من العمل في مناطق الشمال، كان “أي شخص مصاب ينزف حتى الموت”.

وقال الدبس للجزيرة مباشر إن جثث الشهداء الذين قتلهم جيش الاحتلال وطائراته متناثرة في مناطق الشمال جميعها، وأنه رأى جثث شهداء تنهشها الحيوانات.

وأشار إلى أنهم لم يتمكنوا من دفن الشهداء كافة، لكثرة أعدادهم.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية منذ أكثر من 40 يوما في شمالي قطاع غزة، حيث فصل بلداته ومخيماته بالكامل عن باقي المدن، مما تسبب في استشهاد وإصابة المئات من سكانه.