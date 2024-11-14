سلامي: إذا قتلتم 40 ألف طفل فلسطيني فسيولد 100 ألف آخرون ويتعلمون الجهاد

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إن من سماهم الأعداء “لا يستطيعون الصمود أمام المسلمين، وعليهم أن يعلموا أنهم إذا حاصروا أربعين ألف فلسطيني واستشهدوا، فسيولد مئة ألف طفل فلسطيني”.

وأضاف اللواء حسين سلامي في كلمة اليوم الخميس، خلال مناورة “نصر الله الأمنية الكبرى” التي أُقيمت في طهران “أنهم سيتعلمون دروس الجهاد من لحظة ولادتهم، وبمجرد أن يتمكنوا، سيرفعون راية الجهاد” في إشارة إلى الأطفال الفلسطينيين.

“متحدون ومصممون”

وتابع “رغم كل الجراح التي ألحقها العدو بجبهة الجهاد، فإن المجاهدين ما زالوا متّحدين ومصممين في ساحة المعركة، ويوجهون ضربات لا تُعوَّض للعدو كل يوم”.

وزاد “مقاتلو المقاومة يأخذون ثأرهم من الضربات التي وجهها العدو إلى قادة وشباب هذه الجبهة. هذه الحركة العظيمة لا يمكن إخمادها ولن تصل إلى نهايتها”.

“انتظروا الانتقام”

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن القائد العام للحرس الثوري وجّه رسالة إلى “الأعداء” قائلًا “لقد ثبتت أعيننا في عيونكم، وسنحاربكم حتى النهاية، ولن نسمح لكم بالسيطرة على مصير المسلمين، ستتلقون ضربات مؤلمة، فانتظروا الانتقام”.

وقال اللواء سلامي مخاطبًا الحضور “عندما تكونون في الساحة، يُجبر العدو على الانسحاب”، وأشار إلى أن المواجهة الحالية هي “مواجهة حقيقية”.

وختم “المواجهة الحالية من فلسطين ولبنان وإيران واليمن والعراق، وسائر مناطق العالم الإسلامي، هي مواجهة حقيقية والتاريخ يشهد ويتشكل من خلال تسجيل ملاحم استثنائية لمقاومة أشخاص يقفون باسم الإيمان والإسلام في وجه هؤلاء الأعداء”.