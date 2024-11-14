سياسة|لبنان

بعد يوم من الإعلان عن 6 قتلى.. مقتل ضابط وإصابة آخر من لواء غولاني في لبنان

قتيل ضابط جيش الاحتلال
صورة للضابط القتيل في جيش الاحتلال (مواقع التواصل)
14/11/2024

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة آخر من لواء غولاني في المعارك بجنوبي لبنان.

وذكر الجيش في بيان، اليوم الخميس، أن الضابطين من “الكتيبة 51” في لواء غولاني.

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وأوضح أن الضابط الثاني أصيب بجروح خطرة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم يفصح الجيش عن تفاصيل الاشتباك الذي أدى لمقتل الضابط وإصابة الآخر.

ويأتي إعلان جيش الاحتلال بعد يوم من الإعلان عن مقتل 6 عسكريين، بينهم ضابط، من نفس الكتيبة في كمين لمقاتلي “حزب الله” في إحدى بلدات الصف الثاني في جنوبي لبنان.

وقتل 108 من ضباط وجنود لواء غولاني منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما أعلن جيش الاحتلال عن مقتل 794 ضابط وجندي منذ نفس التاريخ.

المصدر : الجزيرة مباشر

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