بعد يوم من الإعلان عن 6 قتلى.. مقتل ضابط وإصابة آخر من لواء غولاني في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة آخر من لواء غولاني في المعارك بجنوبي لبنان.

وذكر الجيش في بيان، اليوم الخميس، أن الضابطين من “الكتيبة 51” في لواء غولاني.

وأوضح أن الضابط الثاني أصيب بجروح خطرة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم يفصح الجيش عن تفاصيل الاشتباك الذي أدى لمقتل الضابط وإصابة الآخر.

عاجل | مقـ.ـتل الضابط عبري ديكشتاين قائد فصيل في كتيبة51 بلواء غولاني في معارك جنوب #لبنان pic.twitter.com/8MuSYx1hIE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 14, 2024

ويأتي إعلان جيش الاحتلال بعد يوم من الإعلان عن مقتل 6 عسكريين، بينهم ضابط، من الكتيبة نفسها في كمين لمقاتلي (حزب الله) في إحدى بلدات الصف الثاني في جنوبي لبنان.

وقتل 108 من ضباط وجنود لواء غولاني منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما أعلن جيش الاحتلال عن مقتل 794 ضابطًا وجنديًا منذ التاريخ نفسه.