“تهجير قسري وتطهير عرقي”.. رايتس ووتش توثق ارتكاب إسرائيل “جرائم حرب” في غزة

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى “جريمة حرب” تتمثل في “تهجير قسري” في مناطق وفي مناطق أخرى إلى “تطهير عرقي”.

وأضافت المنظمة في تقرير اليوم الخميس، “جمعت هيومن رايتس ووتش أدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون جريمة حرب تتمثل في التهجير القسري”.

وأضاف التقرير “تبدو تصرفات إسرائيل وكأنها تتفق مع تعريف التطهير العرقي” في المناطق التي لن يتمكن الفلسطينيون من العودة إليها.

“The world has known for some time that Israeli authorities are committing widespread atrocities in Gaza. When will governments finally say stop?”

🔊 Listen to @astroehlein’s Daily Brief on Israel’s crimes against humanity in #Gaza: https://t.co/gGGEvpYfB7 pic.twitter.com/tcuKXV5iBe

— Human Rights Watch (@hrw) November 14, 2024