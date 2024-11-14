جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في جباليا وبوريل يعدّ ذلك “تطهيرا عرقيا” (فيديو)

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، ظهر اليوم الخميس، استشهاد 10 أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية عدة على مدينة غزة وبلدة جباليا شمالي القطاع، ورفح جنوبًا.

واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم حالات خطرة، عقب استهداف جيش الاحتلال بطائرة هجومية مسيّرة، مواطنين في محيط مدرسة حمامة التي تؤوي عدة آلاف النازحين بحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، كما تم انتشال 4 شهداء بعد قصف منزل في رفح، بالإضافة إلى شهيدين على الأقل في جباليا جراء قصف من مسيّرة إسرائيلية.

نسف منازل

كما أفادت مصادر الجزيرة مباشر، بأن قوات الاحتلال نسفت عددا من المباني السكنية في المناطق الغربية من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وبيّن مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر، المنازل وقد تحولت إلى كومة من الركام.

وقال الدفاع المدني “نسف جيش الاحتلال بواسطة المتفجرات أكثر من 20 منزلًا، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، في مخيم جباليا”، مضيفًا أن سكان شمالي القطاع يتعرضون “لمذابح ومجازر إبادة، وللتجويع والتعطيش، أمام مرأى العالم”.

استشهاد طفلتين

واستشهد 4 فلسطينيين منهم طفلتان شقيقتان وأصيب آخرون بقصف جوي ومدفعي إسرائيلي مستمر على مناطق متفرقة من جباليا وبيت لاهيا.

وكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عمليات تفجير مبان ومربعات سكنية شرق وغرب مخيم جباليا وفي منطقة الصفطاوي، وسمع صوت دوي التفجيرات من جنوب مدينة غزة.

“التطهير العرقي”

وقد ندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، بالعمليات الإسرائيلية في جباليا، مشيرا إلى أن مصطلح “التطهير العرقي” يستخدم بشكل متزايد فيما يتعلق بالوضع في شمال قطاع غزة حيث تشنّ إسرائيل هجوما داميا.

وقال عبر منصة إكس إن “عبارة التطهير العرقي تستخدم بشكل متزايد لوصف ما يحدث في شمال غزة”، وأضاف “أدين بشدة الغارات الإسرائيلية الأخيرة على جباليا بقطاع غزة.. الواقع اليومي للتهجير القسري ينتهك القانون الدولي”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ 6 أكتوبر/تشرين الأول هجوما جويا وبريا على شمال قطاع غزة، وخاصة في جباليا “حيث تسعى حماس حسب قولها إلى إعادة ترتيب صفوف قواتها”.