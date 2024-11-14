“صوت النبي يردد: لا تبرحوا”.. المقاومة تضرب تجمعات لقوات الاحتلال في نتساريم (فيديو)

بثت قوات الشهيد عمر القاسم، اليوم الخميس، مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

ونشرت قوات الشهيد عمر القاسم مشاهد قالت إنها لقصف تجمعات لقوات الاحتلال في محور نتساريم، وذلك بصواريخ 107 وقذائف الهاون.

وأشارت القوات التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أنها نفذت العملية بالاشتراك مع كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

“صوت النبي يردد: لا تبرحوا”

وأنشد أحد المقاتلين الفلسطينيين، أثناء إطلاق الصواريخ، قول الشاعر السوداني محمد عبد الباري: “سنبقى على جبل الرماة وخلفنا صوت النبي يردد.. لا تبرحوا، لا تبرحوا”.

وتواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، رغم مرور أكثر من عام على العدوان المدمر على قطاع غزة، جوًّا وبرًّا وبحرًا.

محور نتساريم

ويهدف جيش الاحتلال إلى البقاء في ممر نتساريم حتى بعد انتهاء الحرب، إذ تصدَّر ذلك قائمة مطالب حكومة الاحتلال في كل المفاوضات مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وبيَّنت صور أقمار اصطناعية إقدام قوات الاحتلال على توسعة ممر نتساريم، وإقامة 4 نقاط عسكرية كبيرة على طوله، بهدف توفير إقامة دائمة لمئات الجنود الإسرائيليين، وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت.

وتعود تسمية الممر إسرائيليًّا إلى مستوطنة تحمل اسم “نتساريم”، أنشأتها إسرائيل عام 1972 نواة لمجموعة مستوطنات في قطاع غزة، استجابة لخطة قدَّمها أرئيل شارون عام 1971، حينما كان قائدًا للمنطقة الجنوبية الإسرائيلية التي ضمت غزة، وكان الهدف منها تسهيل السيطرة الأمنية على القطاع.

ومع توالي هجمات المقاومة الفلسطينية على مجمع المستوطنات ومنها “نتساريم”، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق الراحل أرئيل شارون بالخروج الطوعي لكل المستوطنين من القطاع عام 2005.