“فتحت الكيس وشفت أختي وعمتي”.. فاجعة عاشها طفل غزّي بعد انفجار كبير (فيديو)

نزار الفار، طفل كان يبحث عن جثمان عمته بمستشفى العودة شمالي قطاع غزة بعد استهداف مدرسة شهداء النصيرات وسط القطاع، ففُجئ بجثة شقيقته بجانبها.

والتقت الجزيرة مباشر بالطفل نزار ليتحدث عن قصته بعدما انتشر مقطعه وهو يبكي من شدة الألم بسبب صدمته بوجود شقيقته (3 أعوام) شهيدة.

“فتحت الكيس وشفت أختي وعمتي”

وقال نزار عن الاستهداف الإسرائيلي لمدرسة شهداء النصيرات للنازحين الذي وقعت عائلته ضحية له “ولعت المدرسة وسحبنا أمي من تحت الردم وودوها عند الحدود، والدتي تصاوبت وأختي استشهدت وعمتي سجى”.

وقال بنبرة حزينة “فتحت الكيس وشفت أختي وعمتي سجى وصرت أعيط كثير”.

“اشتقت لك يا أختي”

تحدث براء الفار، عم الطفل نزار، عن اللحظات المأسوية بعد القصف الإسرائيلي، وقال “صار انفجار كبير طلعنا نشوف أيش في إلا إحنا لقينا شهداء وإصابات وأشلاء وصرنا نطول في أم الولد ولقيناها مصابة وأخت الولد شهيدة”.

وتابع “رحنا على المستشفى ولقينا البنت مكفنينها ومخلصين، وهو فتح الكفن وصار يقول اشتقت لك يا أختي ويصيح”.