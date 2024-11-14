“قاعدين لك رغم زنّاناتك ومدفعيتك”.. عملية مشتركة للمقاومة ضد قيادة جيش الاحتلال في نتساريم (شاهد)
نفذّتها 3 فصائل
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14/11/2024-|آخر تحديث: 14/11/202402:08 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة.
وقالت سرايا القدس، اليوم الخميس، إن المشاهد لقصف مواقع قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم، بالصواريخ وقذائف الهاون.
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وأشارت إلى أن العملية نفذتها بالاشتراك مع كتائب الشهيد “أبو علي مصطفى” وكتائب شهداء الأقصى.
“قاعدين لك رغم زنّاناتك ومدفعيتك”
وقال أحد المقاتلين، قبل الشروع في تنفيذ العملية “إحنا بنقوله (للاحتلال) قاعدين لك، رغم زنّاناتك (المسيّرات) ومدفعيتك”.
ومحور نتساريم أو مفرق الشهداء، هو ممر يفصل بين جنوب قطاع غزة وشماله، وهو منطقة زراعية شبه خالية من السكان، ويبلغ طوله نحو 7 كيلومترات، ويمتد من منطقة “غلاف غزة” شرقا وصولا إلى البحر المتوسط غربا.
المصدر : الجزيرة مباشر