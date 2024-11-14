لحظة قصف الاحتلال منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو)

وثقت مقاطع مصورة عدة لحظة شن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارة على منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

ويظهر المقطع لحظة الانفجار ثم تصاعد عمود ضخم من الدخان والأتربة نتيجة الغارة.

كما أظهرت مقاطع أخرى، الدمار والحرائق نتيجة للغارة الإسرائيلية.

وقالت “الوكالة الوطنية للإعلام” إن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن 4 غارات على منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية.

وذكرت أن الغارة الرابعة استهدفت “شارع عبد الكريم الخليل – مارون مسك وبالقرب من حسينية الشياح وسوق الخضر في حي الجمال”.

وقالت إن الاحتلال شن غارة عنيفة على منطقة الشياح “بعد هدوء حذر ساد المنطقة بعد ظهر اليوم” الخميس، مضيفة أنه سبق هذا غارة نفذتها مسيّرة تابعة للاحتلال على المنطقة.

وذكرت أن طيران الاحتلال شن “سلسلة غارات فجرًا على الضاحية استهدفت برج البراجنة شارع حاطوم”، مشيرة إلى أن الغارة الأعنف “استهدفت المبنى المحيط بكنيسة مار ميخائيل – الشياح”.