وزارة الدفاع السورية: 15 قتيلا في هجمات إسرائيلية على دمشق وريفها (فيديو)

قتل 15 شخصا في قصف إسرائيلي استهدف دمشق ومحطيها الخميس، على ما أفادت وزارة الدفاع السورية، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت أبنية سكنية في منطقة المزة داخل العاصمة وفي منطقة قدسيا الواقعة في ريف دمشق.

وقالت الوزارة “بعد ظهر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق”.

وأكدت أن القصف أدى “إلى استشهاد خمسة عشر شخصا وإصابة ستة عشر آخرين من بينهم نساء وأطفال بجروح كحصيلة أولية ووقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة”.

وفي وقت سابق الخميس، ذكرت وكالة الأنباء السورية، اليوم الخميس، أن القصف استهدف منطقة تضمّ مقرات أمنية ومكاتب للأمم المتحدة.

ونشرت الوكالة مقطع فيديو يظهر دخانًا متصاعدًا من أحد الشوارع.

في المقابل، زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي على منصة إكس، أن المستهدف بالهجوم هو أصول ومقرات لحركة الجهاد الإسلامي في دمشق.

יעדי התקיפה בדמשק: נכסי טרור ומפקדות של ארגון הג’האד האסלאמי @Doron_Kadosh pic.twitter.com/sW2vYRUdt4 — גלצ (@GLZRadio) November 14, 2024

الهجوم على حمص

وفي وقت سابق اليوم، أعلن النظام السوري التصدّي لما وصفه بأنه “هدف معادٍ” في الأجواء الجنوبية لمدينة حمص وسط البلاد.

وقالت الوكالة السورية “وسائط دفاعنا الجوية تتصدى لهدف معاد بالأجواء الجنوبية لمدينة حمص”.

ولم تحدد الوكالة ما إذا كانت إسرائيل هي التي استهدفت حمص. ومساء الأربعاء، أفادت الوكالة بوقوع عدوان إسرائيلي جديد على منطقة القصير بريف حمص القريبة من الحدود اللبنانية.

وبينما لم تعلن الوكالة عن معلومات إضافية، قال الجيش الإسرائيلي إن طيرانه الحربي هاجم محاور تابعة للنظام السوري على الحدود السورية اللبنانية، ادعى أنها تُستخدم لنقل أسلحة وذخيرة إلى حزب الله في لبنان.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ادعى الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته استهدفت مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في منطقة القصير بسوريا.