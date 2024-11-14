هجومان إسرائيليان يستهدفان العاصمة السورية دمشق (فيديو)

ذكرت وكالة الأنباء السورية، اليوم الخميس، أن قصفًا إسرائيليًّا استهدف حيّ المزة في العاصمة دمشق، بمنطقة تضمّ مقرات أمنية ومكاتب للأمم المتحدة، أصابتها عدّة غارات في الآونة الأخيرة نُسبت إلى إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام رسمية سورية إن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت مبنى سكنيًّا في قدسيا غربي دمشق.

وأفادت الوكالة السورية الرسمية بـ”معلومات أوليّة عن عدوان إسرائيلي يستهدف منطقة المزة بدمشق”، ونشرت مقطع فيديو يظهر دخانًا متصاعدًا من أحد الشوارع.

في المقابل، زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي على منصة إكس، أن المستهدف بالهجوم هو أصول ومقرات لحركة الجهاد الإسلامي في دمشق.

יעדי התקיפה בדמשק: נכסי טרור ומפקדות של ארגון הג’האד האסלאמי @Doron_Kadosh pic.twitter.com/sW2vYRUdt4 — גלצ (@GLZRadio) November 14, 2024

الهجوم على حمص

وفي وقت سابق اليوم، أعلن النظام السوري التصدّي لما وصفه بأنه “هدف معادٍ” في الأجواء الجنوبية لمدينة حمص وسط البلاد.

وقالت الوكالة السورية “وسائط دفاعنا الجوية تتصدى لهدف معاد بالأجواء الجنوبية لمدينة حمص”.

ولم تحدد الوكالة ما إذا كانت إسرائيل هي التي استهدفت حمص. ومساء الأربعاء، أفادت الوكالة بوقوع عدوان إسرائيلي جديد على منطقة القصير بريف حمص القريبة من الحدود اللبنانية.

وبينما لم تعلن الوكالة عن معلومات إضافية، قال الجيش الإسرائيلي إن طيرانه الحربي هاجم محاور تابعة للنظام السوري على الحدود السورية اللبنانية، ادعى أنها تُستخدم لنقل أسلحة وذخيرة إلى حزب الله في لبنان.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ادعى الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته استهدفت مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في منطقة القصير بسوريا.