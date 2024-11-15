اختار “عدو اللقاحات” وزيرا للصحة.. ترامب يواصل تشكيل إدارته الجديدة ويتعهّد بأمرين

وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن يكون للولايات المتحدة “جيش قوي”، وبإنهاء الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وقال ترامب، خلال خطاب ألقاه بمعقله في مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، مساء الخميس، “علينا أن نعود دولة عظيمة ذات ضرائب منخفضة وجيش قوي. علينا أن نهتم بقواتنا المسلحة”، منتقدًا الإنفاق الأمريكي “الضخم” في أفغانستان بين عامي 2001 و2021.

ووعد ترامب بـ”العمل على الشرق الأوسط وبأن يعمل بجدية كبيرة على روسيا وأوكرانيا” قائلا إن الحروب هناك “يجب أن تتوقف”.

تفاصيل جديدة عن اللجنة التي سيرأسها ماسك

وقد عهد الرئيس المنتخب إلى إيلون ماسك، الذي سيرأس لجنة “الكفاءة الحكومية” المستحدثة، بمهمة اقتراح تخفيضات بحوالي 2000 مليار دولار من إنفاق الحكومة الفدرالية، بما في ذلك احتمال إلغاء العديد من المناصب في وزارة الدفاع الأمريكية.

وكشف ترامب عن تفاصيل جديدة بشأن دور اللجنة التي سيرأسها ماسك، وقال إنها سوف “تقدم المشورة والتوجيه من خارج الحكومة” بشأن تقليص حجم الإدارة وتبسيط القواعد التنظيمية وخفض الإنفاق وإعادة هيكلة الوكالات الاتحادية.

كنيدي وزيرا للصحة.. ترامب يواصل تشكيل إدارة تدين له بالولاء

في سياق متصل، أعلن ترامب، أمس الخميس، أنه يريد أن يعهد بوزارة الصحة إلى روبرت إف. كينيدي جونيور.

كما يعتزم تعيين ثلاثة من محاميه الشخصيّين في مناصب رئيسية في جهاز القضاء الفدرالي.

وقال ترامب إنّ وزارة الصحة بقيادة كينيدي “ستؤدّي دورا كبيرا في المساعدة على ضمان حماية الجميع من المواد الكيميائية الضارّة والمواد الملوثة والمبيدات الحشرية والمنتجات الدوائية والمواد المضافة للأغذية التي ساهمت في الأزمة الصحية الكبيرة في هذا البلد”.

وبعد أن تخلى كينيدي عن ترشحه للرئاسة بشكل مستقل في أغسطس/آب وأيد المرشح الجمهوري، قال ترامب إنه سيسمح له “بالتصرف بحرية” فيما يتعلق بسياسات الصحة والغذاء، وهو ما أثار قلق العديد من الخبراء.

وتعرض كنيدي لانتقادات بسبب تقديمه ادعاءات طبية مضللة بما في ذلك أن اللقاحات المرتبطة بالتوحد، كما عارض القيود التي فرضتها الولايات المتحدة خلال جائحة كورونا، واتُّهم بنشر معلومات مضللة حول الفيروس.

وأعلن ترامب، في وقت سابق، نيّته تكليف تولسي غابرد، الجندية السابقة المنشقة عن الحزب الديمقراطي المعروفة بمواقفها المؤيّدة لروسيا، في رئاسة الإدارة الوطنية للاستخبارات الأمريكية.

أما الوزير المعين في وزارة العدل، مات غايتس، وهو من أنصار ترامب، فيُشتبه في إقامته علاقات مع فتاة قاصر، وفي خريف 2022 قاد الإطاحة بالرئيس الجمهوري لمجلس النواب؛ مما أثار فوضى عارمة.

ولقيادة البنتاغون، اختار الملياردير مقدم البرامج في قناة فوكس نيوز، بيت هيغسيث، وهو ضابط سابق في الجيش لا يملك أي خبرة في القيادة.

واختار سناتور فلوريدا ماركو روبيو الذي كانت تربطه به علاقة خلافية عام 2016، ليكون وزيرا للخارجية.

وسيتعين على مجلس الشيوخ أن يصادق على هذه التعيينات.