القسام تستهدف 3 دبابات وجرافة عسكرية وتعلن الإجهاز على 4 جنود إسرائيليين (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها تمكنوا من استهداف 3 دبابات وجرافة عسكرية في مناطق مختلفة من محافظة شمال قطاع غزة، اليوم الجمعة.

وأظهرت المشاهد التي بثتها “القسام” عبر قناتها على منصة “تلغرام” عملية استهداف دبابتين ميركافا بقذيفة الياسين 105 بحي تل الذهب وشارع الشيماء، كما أظهرت المشاهد استهداف جرافة (D9) بقذيفة الياسين 105 في نفس الشارع، في بيت لاهيا.

ووفق بيان آخر لـ”القسام” استهدف مقاتلوها دبابة من نوع ميركافا بعبوة شواظ، غرب مخيم جباليا، شمالي القطاع.

كما قالت القسام في بيان “إن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على 3 جنود صهاينة من المسافة صفر في محيط دوار (عباس كيلاني) شمال مدينة بيت لاهيا”.

وأضافت في بيان ثان إن مقاتليها قنصوا جنديا إسرائيلية في محيط دوار عباس كسلاني.