القسام تستهدف 3 دبابات وجرافة عسكرية وتعلن الإجهاز على 4 جنود إسرائيليين (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها تمكنوا من استهداف 3 دبابات وجرافة عسكرية في مناطق مختلفة من محافظة شمال قطاع غزة، اليوم الجمعة.

وأظهرت المشاهد التي بثتها “القسام” عبر قناتها على منصة “تلغرام” عملية استهداف دبابتين “ميركافا” بقذيفة الياسين 105 في حي تل الذهب وشارع الشيماء، كما أظهرت المشاهد استهداف جرافة (D9) بقذيفة الياسين 105 في الشارع نفسه، في بيت لاهيا.

ووفق بيان آخر لـ”القسام” استهدف مقاتلوها دبابة من نوع “ميركافا” بعبوة شواظ، غرب مخيم جباليا، شمالي القطاع.

كما قالت القسام في بيان “إن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على 3 جنود صهاينة من المسافة صفر في محيط دوار (عباس كيلاني) شمال مدينة بيت لاهيا”.

وأضافت في بيان ثان أن مقاتليها قنصوا جنديًا إسرائيليًا في محيط دوار عباس كسلاني.

في السياق، أصيب 9 عسكريين إسرائيليين في قطاع غزة وجنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أظهرت معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق موقع الجيش، فقد وصل عدد العسكريين المصابين في غزة ولبنان والضفة الغربية منذ بداية حرب الإبادة بحق الفلسطينيين إلى 5360 ارتفاعا من 5351 يوم أمس.

وتشير المعطيات إلى أن بين المصابين 2432 جنديا أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة ارتفاعا من 2430 يوم أمس.

وبذلك، يكون 9 عسكريين قد أصيبوا خلال 24 ساعة؛ 2 في غزة و7 خلال المعارك جنوبي لبنان.

واستنادا لمعطيات جيش الاحتلال، فإن 794 عسكريا قتلوا منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، بينهم 373 بالمعارك البرية في غزة التي بدأت في 27 أكتوبر من العام نفسه.

وتشمل هذه المعطيات العسكريين الذي قتلوا وأصيبوا في قطاع غزة والضفة الغربية وداخل إسرائيل وفي جنوب لبنان.

ولا يشمل هذا العدد المدنيين وعناصر الشرطة وجهاز الأمن العام الشاباك الذين قتلوا منذ بداية الحرب.