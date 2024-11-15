بعد الإفراج عن 22 منهم.. أسرى غزة يكشفون كيف تفنن الاحتلال في تعذيبهم واستهزائه بموقف العرب (شاهد)

أفرج الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن عدد من الأسرى الفلسطينيين بعد اعتقالهم من قطاع غزة خلال العدوان الذي بدأه في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن الاحتلال أطلق سراح 22 أسيرًا عبر حاجز كرم أبو سالم، وجرى نقلهم إلى المستشفى الأوروبي شرق خان يونس جنوبي القطاع.

آثار تعذيب واضحة

والتقت الجزيرة مباشر عددا من الأسرى المفرج عنهم، وقد بدت آثار تعذيب واضحة عل أيديهم وأرجلهم جميعًا.

وأوضح الأسرى أنهم اعتقلوا من شمال قطاع غزة، وأن بينهم مَن كان في مستشفى كمال عدوان، وآخرين أجبروهم على إخلاء منزلهم في جباليا، وتم وضعهم جميعًا في سيارات وضربهم بشدة خاصة في رؤوسهم.

“عامَلونا كالكلاب”

وقال أحد الأسرى المفرج عنهم “عاملونا كالكلاب، أي شيء يريدون فعله فينا فعلوه، يضربونا ويتبولون علينا، نظل واقفين طول اليوم حتى يسمح لنا أحدهم بالجلوس، وكمان مستوطنين ضربونا، وحينما كنا نشتكي للجنود كانوا يقولون لنا: مش مشكلة”.

قتل واغتصاب

وكشف الأسير المحرر محمود النجار من معسكر جباليا، أن الجيش اعتقل الكثير من الأطباء والمسنّين وحتى الأطفال والمرضى.

وقال النجار إن الأسير معاذ ريان استشهد على أيديهم في السجن، كما تم اغتصاب بعض الأسرى، وفقًا للنجار.

“حتى العرب ما بيسألوا عليكم”

وتحدث النجار بأسى عن سخرية جنود الاحتلال من عدم وجود دعم عربي للشعب الفلسطيني “الجنود يقولون لنا أنتم أسرى حرب لا أحد يهتم بكم، حتى العرب ما بيسألوا عليكم، أنتم هنا نقتلكم ونرميكم جثث”، وتابع “حالات تعذيب مخيفة بحق الأسرى، نترجاكم ونبوس على أقدامكم إنقاذ الأسرى”.

وخلال الأشهر الماضية، أطلق الجيش الإسرائيلي سراح عشرات المعتقلين من غزة على دفعات متباعدة، ومعظمهم عانوا من تدهور في أوضاعهم الصحية جراء التعذيب.

ومنذ أن بدأ عمليته البرية بغزة في 27 أكتوبر 2023، اعتقل جيش الاحتلال آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون بالطواقم الصحية والدفاع المدني، وأُفرج لاحقًا عن عدد ضئيل منهم، ولا يزال مصير الآخرين مجهولًا.

وكشفت منظمات حقوقية ووسائل إعلام إسرائيلية عن معاناة معتقلين فلسطينيين من غزة من تعذيب وإهمال طبي، أوديا بحياة العديد منهم في مراكز اعتقال إسرائيلية.