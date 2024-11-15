بن آند جيري: الشركة الأم “يونيليفر” أسكتتنا عن دعم الفلسطينيين بعد حرب غزة (فيديو)

قالت شركة “بن آند جيري” للمثلجات في دعوى قضائية إن الشركة الأم “يونيليفر” عرقلت محاولاتها للتعبير عن دعمها للاجئين الفلسطينيين وهدّدت بحل مجلس إدارتها ومقاضاة أعضائه بشأن هذه المسألة.

وتمثّل الدعوى، التي رفعتها الشركة، أحدث مؤشر على توتر قائم منذ فترة طويلة بين “بن آند جيري” وشركة “يونيليفر” للمنتجات الاستهلاكية التي تخطط لفصل نشاطها في مجال “الآيس كريم” العام المقبل.

ونشب خلاف بين الشركتين في 2021 بعدما قالت بن آند جيري إنها ستتوقف عن بيع منتجاتها في الضفة الغربية المحتلة لأنها تتعارض مع قيمها، وهي خطوة دفعت بعض المستثمرين إلى التخلص من أسهم في يونيليفر.

ثم رفعت شركة صناعة المثلّجات دعوى قضائية ضد يونيليفر لبيع أعمالها في إسرائيل لصاحب رخصتها هناك، الأمر الذي سمح بمواصلة التسويق في الضفة الغربية وإسرائيل. وتم تسوية هذه الدعوى في 2022.

وفي دعواها القضائية الجديدة، تقول شركة “بن آند جيري” إن يونيليفر خالفت شروط تلك التسوية التي ظلّت سرّية. وكشفت الدعوى أن اتفاق التسوية ينص على أن يونيليفر مطالبة “باحترام وتقدير المسؤولية الأساسية لمجلس إدارة بن آند جيري المستقل فيما يتعلق بالمهمة الاجتماعية لبن آند جيري”.

Ice cream company Ben & Jerry’s is suing its parent company, Unilever, claiming it silenced Ben & Jerry’s from advocating in support of Palestine. @StevenJMethven explains. pic.twitter.com/dPlgxp9JRU — Novara Media (@novaramedia) November 14, 2024

“يونيليفر أسكتتنا”

وأضافت الدعوى “حاولت بن آند جيري في 4 مناسبات التحدّث علنًا لدعم السلام وحقوق الإنسان، لكن يونيليفر أسكتت كل هذه الجهود”.

وورد في الدعوى القضائية أن مجلس الإدارة المستقل تحدث على نحو منفصل عن بعض هذه الأمور، لكن الشركة تم إسكاتها.

وقالت شركة بن آند جيري إن بيتر تير كولف، رئيس قسم المثلّجات في شركة يونيليفر، قال إنه يشعر بالقلق إزاء “تصوّر مستمر بمعاداة السامية” فيما يتعلق بشركة صناعة المثلّجات التي تعبّر عن آرائها بشأن لاجئين من غزة، وفقًا للدعوى القضائية.

تبرّعات لجهات تدعم السلام

كما ورد في الدعوى القضائية أن يونيليفر مطالبة بموجب اتفاق التسوية بأن تسدد مدفوعات تصل إجمالًا إلى 5 ملايين دولار إلى شركة بن آند جيري لكي تقدّم العلامة التجارية تبرّعات لجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان من اختيارها.

وجاء في الدعوى أيضًا أن بن آند جيري منظمة اختارت “الصوت اليهودي من أجل السلام” ذات التوجهات اليسارية، وفرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في منطقة خليج سان فرانسيسكو ومنظمات أخرى.

يونيليفر تعلق

من جهتها، قالت يونيليفر “نتعاطف مع جميع ضحايا الأحداث المأساوية في الشرق الأوسط. ونستنكر الاتهامات الصادرة عن مجلس إدارة بن آند جيري المستقل فيما يتعلق بالمهمة الاجتماعية، وسندافع بقوة عن موقفنا”.

وأضافت الشركة الأم، في بيان عبر البريد الإلكتروني أرسلته لرويترز “لن نعلّق أكثر على هذه الدعوى القضائية”.