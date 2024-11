بن آند جيري: الشركة الأم “يونيليفر” أسكتتنا عن دعم الفلسطينيين بعد حرب غزة (فيديو)

قالت شركة “بن آند جيري” للمثلجات في دعوى قضائية إن الشركة الأم “يونيليفر” عرقلت محاولاتها للتعبير عن دعمها للاجئين الفلسطينيين وهدّدت بحل مجلس إدارتها ومقاضاة أعضائه بشأن هذه المسألة.

وتمثّل الدعوى، التي رفعتها الشركة، أحدث مؤشر على توتر قائم منذ فترة طويلة بين “بن آند جيري” وشركة “يونيليفر” للمنتجات الاستهلاكية التي تخطط لفصل نشاطها في مجال “الآيس كريم” العام المقبل.

ونشب خلاف بين الشركتين في 2021 بعدما قالت بن آند جيري إنها ستتوقف عن بيع منتجاتها في الضفة الغربية المحتلة لأنها تتعارض مع قيمها، وهي خطوة دفعت بعض المستثمرين إلى التخلص من أسهم في يونيليفر.

ثم رفعت شركة صناعة المثلّجات دعوى قضائية ضد يونيليفر لبيع أعمالها في إسرائيل لصاحب رخصتها هناك، الأمر الذي سمح بمواصلة التسويق في الضفة الغربية وإسرائيل. وتم تسوية هذه الدعوى في 2022.

وفي دعواها القضائية الجديدة، تقول شركة “بن آند جيري” إن يونيليفر خالفت شروط تلك التسوية التي ظلّت سرّية. وكشفت الدعوى أن اتفاق التسوية ينص على أن يونيليفر مطالبة “باحترام وتقدير المسؤولية الأساسية لمجلس إدارة بن آند جيري المستقل فيما يتعلق بالمهمة الاجتماعية لبن آند جيري”.

Ice cream company Ben & Jerry’s is suing its parent company, Unilever, claiming it silenced Ben & Jerry’s from advocating in support of Palestine. @StevenJMethven explains. pic.twitter.com/dPlgxp9JRU

— Novara Media (@novaramedia) November 14, 2024