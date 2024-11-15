بهجوم صاروخي مشترك.. القسام وكتائب جهاد جبريل تدكّان قوات الاحتلال في نتساريم (شاهد)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وكتائب جهاد جبريل، التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة، تنفيذ هجوم مشترك استهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في محور نتساريم.

وأفادت المصادر العسكرية أن العملية نُفذت باستخدام صواريخ من طراز “107”، وأكدت الكتائب أن الاستهداف يأتي في إطار الرد على اعتداءات الاحتلال المستمرة.

وأظهرت مشاهد بثتها كتائب القسام، عددا من رجال المقاومة أثناء تجهيزهم الصواريخ تمهيدا لإطلاقها صوب الأهداف المذكورة.

وتتواصل الاشتباكات بين فصائل فلسطينية مسلحة وقوات الجيش الإسرائيلي في محاور القتال المختلفة خاصة محافظة شمال قطاع غزة. كما أعلنت القسام، في عدد من البيانات المنفصلة، استهداف آليات عسكرية إسرائيلية وتجمعات لجنود في محاور القتال بالمنطقة.