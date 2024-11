نيويورك تايمز تكشف عن لقاء سري بين إيلون ماسك وسفير إيران لدى الأمم المتحدة

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الملياردير إيلون ماسك، وهو مستشار للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، التقى سفير إيران لدى الأمم المتحدة يوم الاثنين.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أمس الخميس، أن ماسك المقرب من ترامب، التقى السفير الإيراني في محاولة لنزع فتيل التوتر بين طهران وواشنطن.

ونقلت نيويورك تايمز عن مصدرين إيرانيين -لم تسمّهما- قولهما إن اللقاء بين إيلون ماسك والسفير أمير سعيد إيرواني كان “إيجابيًّا”، وقالت الصحيفة إن لقاء الرجلين استمرّ أكثر من ساعة في مكان سري.

وحضّ السفير الإيراني، ماسك في اجتماعهما على السعي للحصول على إعفاءات من العقوبات الأمريكية، والقيام بأعمال تجارية في طهران، حسبما نقلت الصحيفة عن مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية.

ولم يؤكد فريق ترامب أو بعثة إيران لدى الأمم المتحدة اللقاء حتى الآن، وفي حال تأكّده، فإنه يبعث إشارة مبكرة إلى أن ترامب جاد بشأن إجراء حوار مع إيران وعدم الركون إلى النهج الأكثر تشدّدًا الذي يفضّله المحافظون في حزبه وكذلك إسرائيل.

