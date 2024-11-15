تقرير: الاحتلال ارتكب “مجزرة طحين” جديدة قرب مدينة غزة راح ضحيتها العشرات

كشف المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان عن “مجزرة طحين جديدة” قتل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين الذين كانوا يتجمعون في منطقة دوار السودانية، شمال غربي مدينة غزة، بانتظار وصول المساعدات الإنسانية بعد نحو 50 يومًا من الإغلاق.

قذائف وأعيرة نارية مباشرة

وأوضح الأورومتوسطي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت بشكل مباشر قذائف وأعيرة نارية تجاه عشرات الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات على طريق البحر شمالي غزة، صباح أمس الأول الأربعاء.

وحين حاول هؤلاء الاحتماء داخل أحد المنازل المجاورة، وفقًا للمرصد، قصفه الاحتلال، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات منهم، وفقدان العديد من الأشخاص الآخرين تحت الأنقاض.

الأورومتوسطي يكشف عن مجزرة دقيق جديدة طالت عشرات المجوعين شمال مدينة غزةhttps://t.co/0rxwRrHtdu — المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) November 14, 2024

ووفق المعلومات الأولية التي وثّقها المرصد الحقوقي، فإن عدد الذين كانوا يتجمعون في المنطقة وصل إلى نحو 200 شخص، استشهد وأصيب منهم نحو 70 شخصًا، فيما لم يستطع الدفاع المدني والإسعاف إنقاذ المفقودين تحت الأنقاض بسبب استهدافهم المستمر من قوات الاحتلال.

مطالبة بتدخّل عاجل

وطالب المرصد بتدخّل عاجل لضمان وصول طواقم الدفاع المدني والإنقاذ إلى المكان المستهدف لاحتمال وجود أحياء بعد أن قصفته قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتمكينهم من العمل على نحو آمن ونقل الضحايا إلى المستشفيات.

وأكد أن الوضع بعد 41 يومًا من الاجتياح الإسرائيلي لشمال غزة أصبح كارثيًّا بشكل غير مسبوق مع استمرار الاحتلال في قصف ونسف مئات المنازل وقتل وإصابة الآلاف وتهجير عشرات الآلاف بشكل قسري.