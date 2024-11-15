جورج عبد الله.. محكمة فرنسية تأمر بالإفراج عن مناضل لبناني بعد اعتقال دام 40 سنة

وافقت محكمة فرنسية، اليوم الجمعة، على الطلب الحادي عشر للإفراج المشروط عن الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبد الله.

وجورج عبد الله مسجون منذ 40 عاما بتهمة “التواطؤ” في اغتيال دبلوماسيين أجانب، كما أفادت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أنها ستستأنف القرار.

وقالت النيابة في بيان إن “محكمة تنفيذ الأحكام، بقرار مؤرخ اليوم، سمحت بحصول جورج إبراهيم عبد الله على إفراج مشروط ابتداء من 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل بشرط مغادرة الأراضي الوطنية وعدم العودة إليها”.

من هو جورج عبد الله؟

هو مناضل لبناني ولد عام 1951 بعكار في شمال لبنان، لأسرة مسيحية مارونية. وفي سبعينيات القرن العشرين زاد اهتمامه بالقضايا القومية العربية وحقوق الفلسطينيين، وأصبح مناصرًا للنضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، مما دفعه لاحقًا إلى الانخراط في الحركة الوطنية اللبنانية.

في أوائل الثمانينيات أسس مع آخرين “الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية” الماركسية المناهضة للإمبريالية، وقد تبنّت الحركة 5 هجمات في أوروبا بين عامي 1981 و1982 في إطار الأنشطة الموالية للقضية الفلسطينية.

ونسبت إلى الحركة العديد من أعمال الاغتيال، بما في ذلك مقتل تشارلز راي، نائب الملحق العسكري في السفارة الأمريكية بفرنسا، ويعقوب بارسيمانتوف، المستشار الثاني في السفارة الإسرائيلية في باريس.

واعتقل جورج عبد الله في فرنسا عام 1984 بتهم تتعلق بتزوير وثائق وحيازة أسلحة، وفي مارس/آذار 1987، حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة “التواطؤ في أعمال إرهابية”، والمشاركة في اغتيال الدبلوماسيين الأمريكي والإسرائيلي.

ولا تزال حتى الآن تخرج العديد من المظاهرات المطالبة بالإفراج عن جورج عبدالله.