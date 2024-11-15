“حبل النجاة الوحيد”.. سرايا القدس تبث رسالة جديدة للأسير الإسرائيلي توربانوف (شاهد)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو للأسير الإسرائيلي “ألكسندر توربانوف”، الذي تحتجزه منذ أشهر في غزة، يوجه فيه رسالة مباشرة إلى آرييه درعي، زعيم حزب “شاس” الديني.

وقال الأسير “اسمي ألكسندر توربانوف، عمري 28 سنة، ليس لديّ أدنى شك في أن المشاعر التي أشعر بها في أسري هنا صعبة، وأن كل يهودي نشأ وترعرع على كتب التوراة يشعر بها. لذلك أريد أن أذكّر حكومة التخلّي، بأن لحياة اليهودي قيمة عُليا لا شيء يوازيها. وأريد أن أذكّركم بأنه يُسمح ببيع التوراة ودفع ثمنها لإطلاق سراح يهودي”.

وأضاف “شعب إسرائيل.. تحرير الأسرى من ضائقتهم، من قيم الدين العليا. وبعد سنة من الأسر والترك، وبعد أن نسيتمونا في الأسر وذهبتم إلى الوحل اللبناني، أتوجه إلى الوزير درعي، أتوسل إليك ألا تسمح لنتنياهو وحكومته بأن يتخلى عنا وينسانا، لا تسمح لهم بأن يكون مصيرنا هو الموت هنا في ظلمة النفق في غزة”.

“حبل النجاة الوحيد”

وتابع الأسير موجّها خطابه إلى درعي “أنت الضوء الساطع في نهاية النفق المظلم الذي يهدد حياتي، أنت وكل مجلس الشورى في حركة شاس هم حبل النجاة الوحيد الذي بقي لنا أمام حكومة الترك التي تخلت عنا، حتى أعود لعائلتي”.

يشار إلى أن حزب شاس فاعل سياسي مهم في الحياة السياسية في إسرائيل، وله قاعدة انتخابية واسعة من يهود السفارديم، تجعله رقمًا صعبًا في المعادلة السياسية والائتلافات الحكومية منذ أول انتخابات شارك فيها عام 1984.

وكانت سرايا القدس قد بثت منذ يومين مقطع فيديو للأسير توربانوف قال فيه إن “وضعي صعب وحياتي اليومية سيئة جدا. حكومتنا بعد سنة من الحرب في غزة بدأت حربا في لبنان (منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي) لكي يتم نسياننا، وبعدها سيفتعلون حربا مع إيران ليتم إغلاق ملفنا”.

وتؤكد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن نتنياهو تراجع عن توافقات مسبقة لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، وطرح شروطا جديدة غير مقبولة، ولا سيما استمرار احتلال الجيش الإسرائيلي مناطق واسعة من قطاع غزة.