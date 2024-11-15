حزب الله يبث مشاهد دقيقة لقاعدة “الكرياه” التي تضم مكاتب قادة جيش الاحتلال (فيديو)

بث الإعلام الحربي التابع لـ(حزب الله) مقطعا مصورا، اليوم الجمعة، تضمن ما قال إنه “بنك” أهداف جديدة للحزب في قلب تل أبيب.

ونشر الحزب عبر قناته على منصة “تلغرام” مقطع “فيديو” مصحوبا بعنوان: “بطاقة هدف | قاعدة الكرياه”، شمل التفاصيل الكاملة لما تحتويه القاعدة، ومسحا دقيقا لما فيها من مبان ومراكز ومقار وقواعد.

وتضمن مقطع “الفيديو” مسحا جغرافيا لموقع القاعدة في تل أبيب بـ”الغرافيك” والصور التي تشمل: “أبراج عزرائيلي، وقاعدة رابين (تقع في وسط تل أبيب)، وبرجي (ذراع الجو – كنيرت)، ومبنى فرع التحقيقات في سلاح الاستخبارات، ومقر قيادة سلاح البحر، ومبنى (لواء العمليات – البور)، ومبنى (قيادة ذراع البر وشعبة التكنولوجيا واللوجستيك)، ومبنى مقر قيادة العمق، ومبنى وزارة الحرب وهيئة الأركان الذي يضم مكاتب وزير الحرب ورئيس شعبة الاستخبارات، وقائد ذراع البر”.