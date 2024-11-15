شهداء من الدفاع المدني اللبناني في غارة على مركز لهم في بعلبك (فيديو)

قالت السلطات اللبنانية إن 12 شخصا استشهد، فيما أصيب 27 آخرون إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مركزًا للدفاع المدني في مدينة بعلبك، شرقي البلاد، مساء الخميس.

وكتب محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر على منصة “إكس”: “انتشال 12 شهيدا من ‎الدفاع المدني حتى اللحظة، وما زالت عملية رفع الأنقاض مستمرة”.

وفي وقت سابق كتب خضر: “استهداف مركز الدفاع المدني في بعلبك، أثناء تواجد أكثر من 20 عنصر داخل المركز من الدفاع المدني”.

استهداف مركز #الدفاع_المدني في #بعلبك، أثناء تواجد أكثر من ٢٠ عنصر داخل المركز من الدفاع المدني.#بشير_خضر — Bachir Khodr (@BachirKhodr) November 14, 2024

وقال الدفاع المدني إن الغارة أدت لتدمير المبنى بالكامل، خلال وجود عدد من العناصر في الداخل.

من جانبها، ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن الغارة استهدفت بلدة دورس مما أدى إلى انهيار مركز الدفاع المدني، وتدمير المبنى الملاصق له.

وقالت وزارة الصحة العامة إن من بين الشهداء 5 نساء، مضيفة أن 27 شخصًا أصيب بجروح جراء الغارة.

وفي بيان منفصل، قالت الوزارة إن 3386 شخصًا استشهد، وجرح 14417 منذ بدء توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان.