فلسطينيو 48 يتظاهرون في أم الفحم رفضا للحرب على غزة ولبنان (فيديو)

انطلقت مظاهرة حاشدة، اليوم الجمعة، في مدينة أم الفحم جنوبي حيفا داخل الخط الأخضر، مطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

وضمت المظاهرة آلاف العرب الذين رفعوا لافتات تطالب بإنهاء الحرب، وتندد باستمرار الحرب والدور الأمريكي فيها الذي وصفوه بـ”رأس الحيّة”.

كما ندد المتظاهرون أيضًا بارتفاع الجريمة داخل المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48.

وتقدم المظاهرة الشيخ رائد صلاح رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في فلسطين، والنائب بالكنيست أحمد الطيبي.

يذكر أن حكومة الاحتلال قد حظرت على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر بداية الحرب تنظيم أي فعاليات احتجاجية على العدوان على غزة.

ويطلق فلسطينيو 48 على الفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم عند احتلال إسرائيل لفلسطين عام 1948، وخضعوا لحكم دولة الاحتلال، وأُعطوا الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة الدائمة.

ويمثل “فلسطينيو الـ48” ما نسبته 21% من سكان إسرائيل وفقا لإحصاءات عام 2023، ويتوزعون في مناطق النقب والمثلث وشمال الأراضي المحتلة.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عدوانًا مدمرًا على قطاع غزة، أسفر حتى اليوم الجمعة، عن استشهاد 43 ألفًا و764 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 103 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.