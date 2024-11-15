“مهرج التيك توك الفاشل”.. لابيد ينتقد بن غفير والمدعية العامة تطلب مراجعة دوره

طلبت المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهراف-ميارا، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إعادة تقييم فترة عمل وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، مشيرة إلى “تدخّله في شؤون الشرطة”.

وانتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، بن غفير، ووصفه بأنه “مهرّج التيك توك الفاشل الذي دمّر الشرطة”.

تعليمات “تهدد الشرطة”

وبعثت المدعية رسالة أمس الخميس إلى نتنياهو وصفت خلالها مواقف أعطى فيها بن غفير -المكلف بوضع السياسة العامة- تعليمات تنفيذية “تهدد المكانة غير السياسية للشرطة”.

وذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية، أن المستشارة القانونية للحكومة، طلبت من نتنياهو إعادة النظر في تقييمه لفترة عمل بن غفير، مشيرة إلى “تدخّله في شؤون الشرطة”.

وكتبت المستشارة القانونية في لائحة قدمتها إلى محكمة العدل العليا التي تنظر في التماسات ضد بقاء بن غفير في منصبه: “إنه يمزج بين التدخلات غير المناسبة في أعمال الشرطة، واعتماد قوات الأمن عليه في ترقيتهم، يقوض إمكانية ضمان أن الشرطة ستعمل من منطلق الولاء للشعب وليس للمستوى السياسي”.

ניסיון ההפיכה של היועצת החל. ההדחה היחידה שיש לערוך היא הדחה של יועצת משפטית לממשלה, שמנסה להוציא לנבצרות ראש ממשלה ולפטר שר מתפקידו בשל עמדות פוליטיות וישום מדיניות. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 14, 2024

بن غفير يتحدث عن “انقلاب”

وردًّا على ذلك طلب بن غفير من رئيس الوزراء إعادة النظر في موقفه بشأن مواصلة أداء المستشارة القانونية للحكومة مهامها، وكتب أنها “بدأت محاولة انقلاب ضد حكومة منتخَبة، ويجب دراسة إمكانية إقالتها”.

وبينما لم يصدر تعليق فوري من مكتب نتنياهو، كتب بن غفير-الذي يرأس حزبًا قوميًّا متطرفًا صغيرًا في ائتلاف نتنياهو- “بدأ انقلاب تدبره المدعية العامة. الإقالة الوحيدة التي يجب أن تتم هي للمدعية العامة”.

ליצן הטיקטוק הכושל בן גביר הרס את המשטרה, בתקופתו נשברו שיאים של פיגועים ואסונות, אף אזרח בישראל לא מרגיש בטוח. הרחובות בוערים, אזרחים נרצחים, הטרור משתולל והוא מצטלם ומצייץ כמו דוגמנית אינסטגרם.

נתניהו יודע שזו חובתו לפטר אותו. — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) November 15, 2024

“مهرج التيك توك الفاشل”

من جانبه انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الوزير المتطرف بن غفير، وكتب على منصة إكس “مهرج التيك توك الفاشل، دمّر الشرطة، وفي عهده تحطّمت سجّلات الهجمات والكوارث، ولا يشعر أي مواطن في إسرائيل بالأمان”.

وأضاف أن “الشوارع تحترق، والمدنيون يُقتلون، والإرهاب منتشر، وهو يلتقط الصور ويغرّد مثل عارض الأزياء في إنستغرام. يعرف نتنياهو أن من واجبه إقالته”.

السيطرة على جهاز الشرطة

وكشف تحقيق استقصائي بثته القناة 13 الإسرائيلية، مساء الأحد، عن استيلاء بن غفير وحاشيته، على جهاز الشرطة الإسرائيلي. وأظهر التحقيق عبر شهادات وتسجيلات كيف أن بن غفير يحيط نفسه بمجموعة من المقربين، وصفتهم تلك الشهادات بأنهم ”عنصريون متطرفون” يوجهونه لاتخاذ قرارات “تشكل خطرا كبيرا على مواطني إسرائيل”.

وبيّنت التسجيلات، تحريض المقربين من بن غفير له على أن يصعّد الاستفزازات، بما في ذلك دعوات إلى تفجير الأوضاع ضد العرب وفي المسجد الأقصى، من أجل تحقيق مكاسب سياسية ولا سيما أمام نتنياهو.

كما عرضت القناة الإسرائيلية “مئات المراسلات والرسائل الصوتية بين بن غفير وأفراد بطانته، أظهرت كيف استطاع، السيطرة على الشرطة واحتلال خدمة سلطة السجون وخلق ميزان ردع أمام نتنياهو، وهو ما يفسر لماذا تتنامى قوته السياسية رغم إخفاقاته الكثيرة”.