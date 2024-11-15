نبيه بري يعلق على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل

نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قوله، الجمعة، إنه تسلم مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لافتا إلى النقاش لا يزال متواصلا بشأن تفاصيله.

ونفى بري أن يكون هذا المقترح يتضمن حرية الحركة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان من أي نوع.

وأضاف أن الأمريكيين وغيرهم يعرفون أنه أمر غير مقبول، ولا يمكن حتى النقاش فيه في المبدأ، وأنه لا يمكن أن نقبل بأي مساس بسيادتنا.

كما نفى بري أن يكون المقترح متضمنا نشر قوات من حلف الناتو أو غيرها في لبنان، وفق قوله.

وكشف بري، أن المقترح يتضمن نصا غير مقبول لبنانيا، وهو “مسألة تأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار 1701، تضم عددا من الدول الغربية”.

وقال “هناك نقاش دائر الآن حول الآلية البديلة المقترحة، ونحن لن نسير فيها، فهناك آلية واضحة موجودة لا مانع من تفعيلها”.

وأكد بري أن النقاش جار بالفعل بشأن هذه التفاصيل، قائلا: “الشغل ماشي (يتحرك) والجو إيجابي والعبرة بالخواتيم”.

ولفت إلى أن قدوم المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين إلى لبنان رهن بتطور المفاوضات وتقدمها.

ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة يونيفيل.

وردا على سؤال، بشأن استهداف جيش الاحتلال، لمسقط رأسه في بلدة تبنين في جنوب لبنان ومنطقة الغبيري والشياح وبرج البراجنة (في الضاحية الجنوبية ومحيطها)، التي تعد مناطق مؤيدة تقليديا له، قال بري “يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتقد أنّه عندما يريد تنازلا من شخص ما يقسو عليه، لكنه لا يعرف مع من يتعامل، وأن هذه أمور لا تنفع معنا”.

وبوقت سابق الجمعة، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن حكومته تعطي الأولوية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والتوصل إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بحذافيره، من دون أي تعديلات أو تفسيرات مغايرة لمضمون القرار.

وقال ميقاتي “المطلوب دعم موقف الدولة اللبنانية لجهة تطبيق القرار الدولي الرقم 1701، ودعم الوحدة الوطنية، وعدم اتخاذ مواقف تولد حساسيات لدى أي فريق من اللبنانيين، وتكون لمصلحة فريق على حساب الآخر”.

إيران تدعم لبنان في مباحثات وقف إطلاق النار

بدروه، قال علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي إن إيران ستدعم أي قرار يتخذه لبنان للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وخلال مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع بري، قال لاريجاني، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان يزور بيروت لتقويض مقترح الهدنة الأمريكي “نحن لا نسعى إلى تخريب أي شيء”.

وأضاف “نسعى إلى حل المشكلات. ندعم الحكومة اللبنانية في جميع الظروف، ومن يعرقلون (الأمور) هم نتنياهو وجماعته”.