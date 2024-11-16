أسوشيتد برس: تحقيق يكشف إنشاء قوة فتاكة في مصنع روسي لمهاجمة أوكرانيا

توصل تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس إلى أن روسيا تقوم بتصنيع مئات الطائرات بدون طيار مصممة لإرباك الدفاعات الأوكرانية أثناء محاولتها حماية نفسها من سلاح فتاك جديد، أطلق على الخطة اسم “عملية الهدف الزائف”.

فقد نجح مصنع عالي التقنية في وسط روسيا في إنشاء قوة جديدة مميتة لمهاجمة أوكرانيا، تقوم على عدد صغير من الطائرات بدون طيار شديدة التدمير محاطة بأسراب ضخمة من الطعوم الرغوية الرخيصة.

وتهدف الخطة، التي أطلقت عليها روسيا اسم عملية “الهدف الزائف”، ولا يمكن للرادار أو القناصة أو حتى خبراء الإلكترونيات تحديد الطائرات بدون طيار القاتلة في السماء.

مختبر الطائرات بدون طيار

تعد منطقة ألابوغا في تتارستان، وهي مجمع صناعي يقع على بعد حوالي 1000 كيلومتر شرق موسكو، مختبرًا لإنتاج الطائرات بدون طيار الروسية، وتم إنشاؤه عام 2006 لجذب الشركات والاستثمار إلى تتارستان، وتوسع بعد اندلاع حرب أوكرانيا عام 2022 وتحولت بعض القطاعات إلى الإنتاج العسكري، حيث أُضيفت مبانٍ جديدة وجددت مواقع قائمة، وفقًا لصور الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة أسوشيتد برس.

ويقول ديفيد ألبرايت، من معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن، إن الغرض الحالي لشركة ألابوغا هو إنتاج وبيع الطائرات بدون طيار لوزارة الدفاع الروسية.

وتتمثل أقوى التعديلات في طائرة شاهد الإيرانية الأصل، التي تم تصميمها حتى الآن في المصنع، إذ تم تسليحها بقنابل حرارية، معروفة باسم “القنابل الفراغية”.

وخطة تطوير الطائرات بدون طيار غير المسلحة في ألابوغا تم تطويرها أواخر عام 2022، وبدأ الإنتاج في بداية 2024، والآن ينتج المصنع حوالي 40 طائرة بدون طيار غير مسلحة يوميًا وحوالي 10 طائرات مسلحة، لأنها أكثر تكلفة وتستغرق وقتًا أطول في الإنتاج.

القنبلة الفراغية

تعتبر القنابل الحرارية مثالية لملاحقة الأهداف الموجودة إما داخل المباني المحصنة أو في أعماق الأرض، فهي تخلق دوامة من الضغط العالي والحرارة تخترق الجدران الأكثر سمكًا، وفي الوقت نفسه تمتص كل الأكسجين في طريقها.

وطائرات ألابوغا الحرارية بدون طيار مدمرة بشكل أكبر عندما تضرب المباني، لأنها محملة أيضًا بمحامل كروية لتسبب أقصى قدر من الضرر حتى بعد الانفجار شديد الحرارة.

وهنا يقول سيرهي بيسكريستنوف، الخبير الأوكراني في مجال الإلكترونيات، إن المواد الباريومية استخدمت لأول مرة خلال الصيف، وتشكل الآن ما بين 3% و5% من جميع الطائرات بدون طيار.

وتتمتع هذه القنابل بسمعة مخيفة بسبب آثارها الجسدية حتى على الأشخاص الذين حوصروا خارج موقع الانفجار الأولي، مثل انهيار الرئتين، وسحق مقل العيون، وتلف الدماغ، وفقا لآرثر فان كولر، الخبير في القانون الإنساني الدولي في جامعة فورت هير في جنوب إفريقيا.

الفوائد هائلة

يقول التقرير إن تكلفة طائرة بدون طيار غير مسلحة أقل كثيراً من تكلفة طائرة بدون طيار مسلحة من طراز “شاهد” والتي تقدر بنحو 50 ألف دولار أميركي، وهي تشكل جزءاً ضئيلاً من تكلفة صاروخ دفاع جوي غير مكلف نسبياً.

ويسمح طُعم واحد مزود بكاميرا بث مباشر للطائرة بتحديد موقع الدفاعات الجوية الأوكرانية ونقل المعلومات إلى روسيا في اللحظات الأخيرة من عمرها الميكانيكي. وقد أصبحت أسراب الطائرات محبطة بالنسبة للأوكرانيين.