إصابات وأضرار وانقطاع الكهرباء بمناطق في حيفا ومحاولات لاعتراض رشقة صاروخية من لبنان (فيديو)

أصيب خمسة أشخاص على الأقل وتضرر عدد من المباني في مدينة حيفا شمالي إسرائيل، إثر رشقة صاروخية أُطلِقت من لبنان، اليوم السبت.

وأظهرت مقاطع مصوَّرة متداولة محاولات لاعتراض الصواريخ في سماء مدينة حيفا، وسقوط شظايا على الأرض وفي المياه.

وأظهر أحد المقاطع جزءًا من صاروخ سقط على الأرض، لكن من غير الواضح ما إذا كان صاروخًا أُطلِق من لبنان أم صاروخ اعتراض.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن 5 أشخاص أصيبوا بجروح خفيفة خلال ركضهم إلى المناطق المحصَّنة في حيفا بعد الرشقة الصاروخية.

كما تضررت أبنية وسيارات جراء القصف، وذكرت إذاعة الجيش أن كنيسًا من بين المباني المتضررة.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن التيار الكهربائي انقطع في بعض مناطق مدينة حيفا جراء القصف.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان اتجاه منطقة خليج حيفا، مشيرًا إلى اعتراض عدد منها وسقوط عدد آخر.