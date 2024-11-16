إصابة مباشرة لمبنى في نهاريا شمالي إسرائيل واشتباكات عنيفة إثر محاولة تسلل إلى لبنان (فيديو)

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إصابة مبنى بشكل مباشر في مستوطنة نهاريا بالجليل الغربي شمالي إسرائيل، دون وقوع إصابات، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار في المنطقة للتحذير من إطلاق مسيرات.

وأضافت أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تتحقق مما إذا كانت الإصابة بسبب شظايا صواريخ اعتراضية أو طائرة مسيرة.

اشتباكات إثر محاولة تسلل

يأتي ذلك بينما دارت اشتباكات عنيفة، إثر محاولة إسرائيلية التسلل مجددا إلى الأراضي اللبنانية عبر بلدات في الجنوب.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام “يحاول العدو التسلل مجددا إلى الأراضي اللبنانية عبر بلدة الضهيرة ومحور طيرحرفا والجبين، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين المقاومة والعدو الاسرائيلي”، وأشارت إلى أن “البلدات المذكورة تتعرض لقصف معاد”.

وقالت الوكالة “جدد جنود العدو توغلهم في اتجاه أطراف بلدة شمع المتصلة ببلدة طيرحرفا، وهي منطقة غير مرئية للقرى المقابلة، تحت غطاء ناري واسع”.

كما أفادت بأن “القصف المدفعي استهدف منطقة حامول، والأطراف الغربية لبلدة طيرحرفا وعلما الشعب، كما أن الغارات استهدفت بلدات مجدل زون والحي الغربي في طيرحرف”.

تفعيل صفارات الإنذار في إيلات

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن في بيان، رصده واعتراض صاروخ أطلق من الشرق، لكنه لم يدخل أجواء البلاد، وذلك بعد تفعيل صفارات الإنذار في مدينة إيلات جنوبا. وعادة ما يستخدم الجيش الإسرائيلي تعبير جهة الشرق للإشارة إلى المسيّرات التي تطلق من العراق.

وفي بيان آخر، قال الجيش إنه اعترض طائرتين مسيرتين أطلقتا من لبنان تجاه الجليل الغربي. وكان جيش الاحتلال قد أفاد بانطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة نهاريا، ومناطق عدة في الجليل الغربي (شمال) قبل أن يعلن عن اعتراض المسيرتين.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرتين مسيرتين أُطلقتا من لبنان تجاه الجليل الغربي، ما يرفع عدد المسيرات التي تم اعتراضها منذ صباح السبت في شمال إسرائيل إلى 4.

قصف الضاحية الجنوبية

وشن الطيران الإسرائيلي، صباح اليوم، غارة عنيفة على حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية، إضافة لغارات استهدفت مناطق متفرقة بجنوب لبنان وأسفرت عن تدمير منازل.

جاء ذلك بعد إنذار وجهه جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان مباني في حارة حريك وطالبهم بإخلائها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر تمهيدا لقصفها، وفق بيان لمتحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على منصة إكس.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم غارات استهدفت مناطق متفرقة في النبطية وقضاء صور وبنت جبيل.

ووسعت إسرائيل منذ 23 من سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق حربها لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3445 شهيدا و14599 جريحا بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو المليون و400 ألف نازح، حسب معلومات مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان.