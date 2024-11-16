إيران ترد على أنباء “اللقاء السري” بين إيلون ماسك وسفيرها لدى الأمم المتحدة

نفت إيران وقوع أي لقاء بين رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك وسفيرها لدى الأمم المتحدة، وأعربت عن “استغرابها” لنقل وسائل إعلام هذا الخبر، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية عن المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس، إن الملياردير إيلون ماسك، وهو مستشار للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، التقى سفير إيران لدى الأمم المتحدة يوم الاثنين.

ونقلت نيويورك تايمز عن مصدرين إيرانيين -لم تسمّهما- قولهما إن اللقاء بين إيلون ماسك والسفير أمير سعيد إيرواني كان “إيجابيًّا”، وقالت الصحيفة إن لقاء الرجلين استمرّ أكثر من ساعة في مكان سري.

إيران نفت “بشكل قاطع”

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن طهران نفت اليوم السبت تلك الأنباء، وقالت إن المتحدث باسم الخارجية “نفى بشكل قاطع الادعاء الذي أثير في بعض وسائل الإعلام الأمريكية حول لقاء إيلون ماسك مع الممثل الدائم لإيران، في نيويورك، وأنه أبدى استغرابه لحجم التغطية الإعلامية الأمريكية لهذا الأمر”.

ورفض بقائي “التقارير الزائفة” التي أوردتها وسائل إعلام أمريكية في هذا الشأن، وأعرب عن دهشته “للتغطية الواسعة” من جانب وسائل الإعلام الأمريكية “للاجتماع المزعوم”.

“إيران سعت لعقد الاجتماع”

وكانت وكالة أسوشيتد برس، قد نقلت عن مسؤول أمريكي -لم تسمه- قوله إن إيران سعت إلى عقد اجتماع مع ماسك، في خطوة ضمن سلسلة من الخطوات “تهدف إلى تخفيف التوترات مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب”.

وقال المسؤول إن المناقشة، التي جرت يوم الاثنين الماضي، تناولت مجموعة متنوعة من القضايا، أبرزها برنامج إيران النووي ودعمها للجماعات المناهضة لإسرائيل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآفاق تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، بحسب الوكالة.

وإيلون ماسك هو حليف مقرب من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، واختاره في الآونة الأخيرة لقيادة “وكالة الكفاءة الحكومية” الجديدة.