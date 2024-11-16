الحوثيون يستهدفون “هدفا حيويا” في إسرائيل ويؤكدون نجاح العملية (فيديو)
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16/11/2024-|آخر تحديث: 17/11/202412:02 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع تنفيذ عملية جديدة ضد إسرائيل.
وفي بيان نشره سريع على حسابه، اليوم السبت، قال إن قوات الجماعة استهدفت هدفًا حيويًّا للاحتلال في إيلات جنوبي إسرائيل.
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وأشار إلى أنهم نفّذوا العملية بعدد من المسيَّرات الانتحارية، مؤكدًا تحقيق أهدافها بنجاح.
كما أكد سريع أن هذه العمليات لن تتوقف “حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان”.
وكشفت مشاهد متداولة لحظة اعتراض القبة الحديدية لأهداف فوق إيلات اليوم السبت.
ومنذ مطلع العام الجاري، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع الحوثيين في اليمن، ردًّا على قيامهم بفرض حظر على مرور السفن المرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي.
المصدر : الجزيرة مباشر